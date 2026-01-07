Brunella Horna celebra 3 años de casada con Richard Acuña y dedica emotivo mensaje: "Te admiro cada día más"

Brunella Horna y Richard Acuña celebraron tres años de matrimonio, y la exconductora de 'América hoy' expresó públicamente su amor por el padre de su hijo. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un emotivo mensaje acompañado de fotografías de su boda, recordando el especial momento que vivieron el 7 de enero de 2023, fecha en la que unieron sus vidas.

“3 años del día más insuperable de mi vida. Fue un día mágico, lleno de amor y más que especial, rodeado de nuestra familia y amigos. Feliz aniversario amor, Richard Acuña”, escribió la exreina de belleza en su publicación, en el que también resaltó la admiración y el cariño que siente por su esposo tras más de 8 años de relación.

Brunella Horna comparte emotivo mensaje por sus 3 años de casada con Richard Acuña

En su mensaje, Brunella Horna le dedicó unas palabras a su esposo de 41 años: “Mi compañero, confidente y amigo, te admiro cada día más, te amo”. Ante esta romántica dedicatoria, el excongresista le respondió reafirmando su amor por la modelo. “Feliz aniversario esposa bella, gracias por ser mi amiga y compañera, te amo”, escribió.

Usuarios en redes sociales felicitaron a la pareja por mantener una relación sólida y estable de la pareja a lo largo de estos tres años de matrimonio. "Qué rápido se pasa el tiempo. Feliz Aniversario y que vengan muchos más", "Felicidades, chicos, por mil años más, ¡Son una linda familia!" y "Les deseo lo mejor del mundo, bendiciones infinitas", son algunos de los comentarios que escribieron los internautas.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Brunella Horna y Richard Acuña?

Brunella Horna nació el 6 de marzo de 1996 en la ciudad de Chiclayo, por lo que actualmente tiene 29 años. La modelo, empresaria y exconductora de televisión se ha consolidado como una de las figuras más conocidas de la farándula peruana, destacando tanto en la pantalla chica como en sus proyectos personales.

Por su parte, Richard Acuña, excongresista y natural de Trujillo, nació el 18 de septiembre de 1984 y tiene 41 años, llevándole a Brunella Horna una diferencia de edad de 11 años y 6 meses. Aunque mantiene un perfil bajo y alejado de las cámaras, el hijo de César Acuña suele compartir románticas fotografías junto a la ex chica reality en sus redes sociales.