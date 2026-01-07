Ricardo Gamero, pareja de la madre del influencer Valentino, reapareció en su cuenta de TikTok para contar cómo se encuentra tras sufrir un grave accidente en una piscina que le provocó fracturas en las costillas. El popular 'Chino' compartió un mensaje en el que relató el duro momento que atraviesa y el largo proceso de recuperación que le espera.

“Así fue como casi me quitan la vida, me fracturaron las costillas y gracias a Dios sin desplazamiento, de tal forma que no tocó ningún órgano. Ahora tengo para dos meses tirado en esta cama, no sé hasta cuándo soporte”, escribió el 'padre' de Valentino en su publicación, junto con el video del accidente y una imagen desde la clínica, donde se le ve junto a su pareja Fiorella, madre del tiktoker.

En el video compartido por Ricardo Gamero, se observa el momento exacto en el que ocurre el accidente, cuando otra persona lo impacta fuertemente en las costillas mientras se deslizaba por el tobogán de la piscina. El golpe fue tan fuerte que terminó provocándole fracturas, dejándolo postrado en cama y con indicaciones médicas de reposo por al menos un mes, como lo indicó 'El Chino' en su publicación.

La pareja de la madre del tiktoker respondió a varios seguidores que le preguntaron por su estado de salud. “En la cama seño, mínimo un mes, ya sabrá cómo estoy de desesperado”, comentó. Pese a ello, agradeció a Dios por no haber sufrido daños internos, ya que las fracturas no comprometieron ningún órgano.

Fiorella, madre de Valentino, expresa su apoyo a 'El Chino' tras accidente

'El Chino' resaltó el apoyo incondicional de su pareja Fiorella, madre del tiktoker Valentino, quien ha estado a su lado desde el primer momento. En una de las imágenes compartidas, se la ve durmiendo en el sofá de la habitación de la clínica para no dejarlo solo. “Siempre ella, mi Fio hermosa, sin abandonarme en ningún instante”, escribió conmovido.

Por su parte, Fiorella también le dedicó un mensaje de aliento en la publicación de TikTok. “Te amo, mi amor, siempre juntos en las buenas, en las malas y en las peores, todo pasará”, expresó, reafirmando el fuerte vínculo que los une.