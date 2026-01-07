HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | #TLR

Espectáculos

'Padre' del tiktoker Valentino sufre grave accidente en piscina y termina con las costillas fracturadas

La pareja de la madre de Valentino reveló que se encuentra en recuperación tras sufrir un accidente y compartió el video del momento exacto del impacto en la piscina.

'Padre' del tiktoker Valentino sugre accidente en piscina. Foto: TikTok/Instagram
'Padre' del tiktoker Valentino sugre accidente en piscina. Foto: TikTok/Instagram

Ricardo Gamero, pareja de la madre del influencer Valentino, reapareció en su cuenta de TikTok para contar cómo se encuentra tras sufrir un grave accidente en una piscina que le provocó fracturas en las costillas. El popular 'Chino' compartió un mensaje en el que relató el duro momento que atraviesa y el largo proceso de recuperación que le espera.

“Así fue como casi me quitan la vida, me fracturaron las costillas y gracias a Dios sin desplazamiento, de tal forma que no tocó ningún órgano. Ahora tengo para dos meses tirado en esta cama, no sé hasta cuándo soporte”, escribió el 'padre' de Valentino en su publicación, junto con el video del accidente y una imagen desde la clínica, donde se le ve junto a su pareja Fiorella, madre del tiktoker.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: 'Todo esfuerzo tiene su recompensa'

lr.pe

'Padre' de Valentino revela que se salvó de morir tras accidente en piscina

En el video compartido por Ricardo Gamero, se observa el momento exacto en el que ocurre el accidente, cuando otra persona lo impacta fuertemente en las costillas mientras se deslizaba por el tobogán de la piscina. El golpe fue tan fuerte que terminó provocándole fracturas, dejándolo postrado en cama y con indicaciones médicas de reposo por al menos un mes, como lo indicó 'El Chino' en su publicación.

La pareja de la madre del tiktoker respondió a varios seguidores que le preguntaron por su estado de salud. “En la cama seño, mínimo un mes, ya sabrá cómo estoy de desesperado”, comentó. Pese a ello, agradeció a Dios por no haber sufrido daños internos, ya que las fracturas no comprometieron ningún órgano.

Mensaje del 'padre' del tiktoker Valentino. Foto: TikTok

Mensaje del 'padre' del tiktoker Valentino. Foto: TikTok

PUEDES VER: Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

lr.pe

Fiorella, madre de Valentino, expresa su apoyo a 'El Chino' tras accidente

'El Chino' resaltó el apoyo incondicional de su pareja Fiorella, madre del tiktoker Valentino, quien ha estado a su lado desde el primer momento. En una de las imágenes compartidas, se la ve durmiendo en el sofá de la habitación de la clínica para no dejarlo solo. “Siempre ella, mi Fio hermosa, sin abandonarme en ningún instante”, escribió conmovido.

Por su parte, Fiorella también le dedicó un mensaje de aliento en la publicación de TikTok. “Te amo, mi amor, siempre juntos en las buenas, en las malas y en las peores, todo pasará”, expresó, reafirmando el fuerte vínculo que los une.

Notas relacionadas
Débora Goytizolo, expareja de Jairo Concha, acusa al futbolista de buscar reducir la pensión de alimentos de su hijo

Débora Goytizolo, expareja de Jairo Concha, acusa al futbolista de buscar reducir la pensión de alimentos de su hijo

LEER MÁS
Antonio Pavón es sorprendido con serenata de cumpleaños por su novia e hijo: "Por más aventuras juntos"

Antonio Pavón es sorprendido con serenata de cumpleaños por su novia e hijo: "Por más aventuras juntos"

LEER MÁS
Yahaira Plasencia revela la suma de dinero que logró ahorrar en un año en su alcancía: "Este es mi secreto"

Yahaira Plasencia revela la suma de dinero que logró ahorrar en un año en su alcancía: "Este es mi secreto"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

LEER MÁS
Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

LEER MÁS
Brunella Horna celebra 3 años de casada con Richard Acuña y dedica emotivo mensaje: "Te admiro cada día más"

Brunella Horna celebra 3 años de casada con Richard Acuña y dedica emotivo mensaje: "Te admiro cada día más"

LEER MÁS
Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

LEER MÁS
Periodista Fátima Chávez rompe su silencio y revela la verdadera razón de su salida de la televisión: "No había espacio para crecer"

Periodista Fátima Chávez rompe su silencio y revela la verdadera razón de su salida de la televisión: "No había espacio para crecer"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria indignada tras quedarse sin su maleta en España: "Los maleteros estaban en huelga"

Alejandra Baigorria indignada tras quedarse sin su maleta en España: "Los maleteros estaban en huelga"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Yeap Ban Har: “El cerebro humano está diseñado para ser matemático”

Espectáculos

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

Débora Goytizolo, expareja de Jairo Concha, acusa al futbolista de buscar reducir la pensión de alimentos de su hijo

Melania Urbina comparte emotivo mensaje tras despedirse de su hija que vive en México: “Nos toca volar por separado”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025