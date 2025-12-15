Sergio George fue invitado al programa 'América hoy', en el que respondió sobre un 'desplante' de Yahaira Plasencia. Durante la entrevista, el reconocido productor musical admitió que la salsera lo dejó “plantado” en una cita que ambos habían pactado en Miami, episodio que generó incomodidad y que, según se comentó la salsera, habría influido en la decisión de no invitarla a uno de sus eventos.

“Me molestó un poquito”, reconoció Sergio George frente a Janet Barboza al referirse a lo ocurrido. El productor explicó que aquella situación se dio antes de su festival ¡Ataca Sergio! All Stars Concert en el Kaseya Center, evento al que Yahaira Plasencia no fue convocada.

Sergio George cuenta incómodo episodio con Yahaira Plasencia tras dejarlo “plantado”

Durante su participación en 'América hoy', Sergio George confirmó que la cita con Yahaira Plasencia fue coordinada para asistir a un restaurante de pastas. Según explicó, la cantante “no pudo” asistir, lo que generó cierta molestia en él, aunque aseguró que entiende este tipo de situaciones por su larga trayectoria en la industria musical.

“Yo estoy en este negocio muchos años y me han dejado plantado mucha gente”, afirmó el productor, minimizando el episodio y dejando en claro que no guarda rencores. El programa también recordó declaraciones previas de Yahaira Plasencia, quien contó que la cita era una cena pactada en Miami, pero que no llegó a asistir porque se encontraba con sus padres y se le hizo tarde. “Yo creo que de repente le incomodó eso”, señaló la salsera en su momento.

¿Por qué Sergio George no invitó a Yahaira Plasencia a su evento en Barranco Bar?

Sergio George también aclaró los verdaderos motivos por los que Yahaira Plasencia no fue invitada a su nuevo evento '¡Ataca Sergio! Christmas Bash', que se realizará en Barranco Bar el próximo 21 de diciembre. El productor explicó que consideró "incorrecto" convocar a la salsera luego de que no estuviera en su primer evento en Miami.

Además, el productor musical reveló una segunda razón que no había comentado anteriormente. “Quería también darle chance a otra gente del Perú”, explicó, indicando que buscaba dar mayor exposición a otros talentos nacionales, ya que en sus redes sociales lo sigue público tanto del extranjero como del país.