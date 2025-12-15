HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ecuador cierra la frontera con Perú
Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Espectáculos

Sergio George revela que Yahaira Plasencia lo dejó “plantado” en cita y explica qué ocurrió: "Me molestó un poquito"

El productor musical negó que la decisión de no invitar a Yahaira Plasencia a uno de sus eventos estuviera relacionada con la cita en Miami a la que, según la salsera, lo dejó "plantado".

Sergio George aclara su 'distanciamiento' con Yahaira Plasencia. Foto: composición LR/América TV
Sergio George aclara su 'distanciamiento' con Yahaira Plasencia. Foto: composición LR/América TV

Sergio George fue invitado al programa 'América hoy', en el que respondió sobre un 'desplante' de Yahaira Plasencia. Durante la entrevista, el reconocido productor musical admitió que la salsera lo dejó “plantado” en una cita que ambos habían pactado en Miami, episodio que generó incomodidad y que, según se comentó la salsera, habría influido en la decisión de no invitarla a uno de sus eventos.

“Me molestó un poquito”, reconoció Sergio George frente a Janet Barboza al referirse a lo ocurrido. El productor explicó que aquella situación se dio antes de su festival ¡Ataca Sergio! All Stars Concert en el Kaseya Center, evento al que Yahaira Plasencia no fue convocada.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro no descarta trabajar con Yahaira Plasencia: 'Soy profesional'

lr.pe

Sergio George cuenta incómodo episodio con Yahaira Plasencia tras dejarlo “plantado”

Durante su participación en 'América hoy', Sergio George confirmó que la cita con Yahaira Plasencia fue coordinada para asistir a un restaurante de pastas. Según explicó, la cantante “no pudo” asistir, lo que generó cierta molestia en él, aunque aseguró que entiende este tipo de situaciones por su larga trayectoria en la industria musical.

“Yo estoy en este negocio muchos años y me han dejado plantado mucha gente”, afirmó el productor, minimizando el episodio y dejando en claro que no guarda rencores. El programa también recordó declaraciones previas de Yahaira Plasencia, quien contó que la cita era una cena pactada en Miami, pero que no llegó a asistir porque se encontraba con sus padres y se le hizo tarde. “Yo creo que de repente le incomodó eso”, señaló la salsera en su momento.

PUEDES VER: Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: 'Ni para recuperar'

lr.pe

¿Por qué Sergio George no invitó a Yahaira Plasencia a su evento en Barranco Bar?

Sergio George también aclaró los verdaderos motivos por los que Yahaira Plasencia no fue invitada a su nuevo evento '¡Ataca Sergio! Christmas Bash', que se realizará en Barranco Bar el próximo 21 de diciembre. El productor explicó que consideró "incorrecto" convocar a la salsera luego de que no estuviera en su primer evento en Miami.

Además, el productor musical reveló una segunda razón que no había comentado anteriormente. “Quería también darle chance a otra gente del Perú”, explicó, indicando que buscaba dar mayor exposición a otros talentos nacionales, ya que en sus redes sociales lo sigue público tanto del extranjero como del país.

Notas relacionadas
Yahaira Plasencia defiende su vínculo con Luis Fernando 'El Diablo': “Tengo todo el derecho”

Yahaira Plasencia defiende su vínculo con Luis Fernando 'El Diablo': “Tengo todo el derecho”

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro no descarta trabajar con Yahaira Plasencia: "Soy profesional"

Xiomy Kanashiro no descarta trabajar con Yahaira Plasencia: "Soy profesional"

LEER MÁS
Yahaira Plasencia da detalles del incómodo momento que pasó en aeropuerto al cruzarse con Jefferson Farfán: "¡Qué vergüenza!"

Yahaira Plasencia da detalles del incómodo momento que pasó en aeropuerto al cruzarse con Jefferson Farfán: "¡Qué vergüenza!"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

LEER MÁS
Santi Lesmes se conmueve al contar experiencia con Pol Deportes en España y revela que lo ‘adoptó’: “Ahora tenemos tres hijos”

Santi Lesmes se conmueve al contar experiencia con Pol Deportes en España y revela que lo ‘adoptó’: “Ahora tenemos tres hijos”

LEER MÁS
Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

LEER MÁS
Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

Tilsa Lozano impacta al confesar que ama a su expareja Miguel Hidalgo 'Miguelón': "Es el papá de mis hijos"

LEER MÁS
Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”

Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran logro de su hijo con emotivos mensajes: "Siempre orgullosa de ti"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

FC Cajamarca, club que está interesado en contratar a Hernán Barcos, estaría en aprietos financieros por no pagar a sus jugadores: ''No es la maravilla''

Espectáculos

Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

Edwin Guerrero confiesa que ‘Corazón Serrano’ enfrentó discriminación por su nombre: “Juzgaron mucho”

Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025