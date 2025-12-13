Yahaira Plasencia reapareció en televisión y decidió poner fin a las especulaciones sobre su vida privada. La cantante fue invitada a 'El reventonazo de la Chola', donde conversó sobre su vínculo que mantiene con Luis Fernando, con quien ha sido vista en más de una ocasión.

Durante la entrevista, la artista se mostró relajada y firme al explicar que atraviesa una etapa enfocada en asuntos personales. Sus declaraciones buscaron marcar distancia de los diversos comentarios que intentan vincularla sentimentalmente cada vez que comparte tiempo con alguien.

Yahaira Plasencia aclara su cercanía con Luis Fernando

Ante las preguntas directas de la Chola Chabuca, la intérprete explicó que no todo encuentro debe interpretarse como una relación formal y que no tiene nada de malo conocer personas.

“Estoy tranquila. Me ven comer, salir con alguien y ya me están involucrando, que es mi esposo… ya basta, por favor”, expresó la cantante.

Yahaira afirma que está soltera y sin intención de formalizar

En otro momento del programa, la salsera fue enfática al señalar que no atraviesa un periodo para iniciar una relación. Aseguró que su mente se encuentra enfocada en objetivos distintos, lejos de cualquier romance estable.

“Estoy conociendo, conocer no tiene nada de malo y creo que tengo todo el derecho… pero mi prioridad, mi mente está con mi familia. Yo soy una mujer soltera, no le hago daño a nadie”, sostuvo Yahaira Plasencia frente a cámaras.

Yahaira Plasencia revela su cábala familiar de fin de año

Yahaira también compartió detalles íntimos sobre sus tradiciones familiares. Al ser consultada por su ritual de Año Nuevo, explicó que la unión y la fe ocupan un lugar central en su vida.

“Nuestra cábala siempre para fin de año es orar a las 12 de la noche, agradecer y estar juntos”, confesó y destacó lo importante que es su familia para ella.

Yahaira Plasencia dedica emotivo mensaje a sus padres

Hacia el final de la conversación, la artista no dudó en expresar su gratitud hacia sus seres queridos. Con palabras cargadas de emoción, resaltó el apoyo constante que recibe de su entorno más cercano.

“Las pruebas que nos puede mandar Dios es porque sabe que somos guerreros. Quiero mandarles un beso a mi madre, a mi padre y a mis hermanos, porque son mi vida entera”, manifestó la popular 'Yaha'.