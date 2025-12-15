HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ecuador cierra la frontera con Perú
Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Espectáculos

Santi Lesmes se conmueve al contar experiencia con Pol Deportes en España y revela que lo ‘adoptó’: “Ahora tenemos tres hijos”

Conductor Santi Lesmes y Pol Deportes reaparecen en ‘Arriba mi gente’ tras inolvidable viaje a España para narrar la Champions League.

Pol Deportes asistió con su característico terno, zapatos y la bandera de Andahuaylas. Foto: Composición LR/Latina.
Pol Deportes asistió con su característico terno, zapatos y la bandera de Andahuaylas. Foto: Composición LR/Latina.

Santi Lesmes decidió revelar la experiencia que vivió junto a ‘Pol Deportes’ (Cliver Huamán) y su hermano (Kenny Huamán) durante su estadía en España, dónde fueron para narrar uno de los partidos de la Champions League. El conductor de ‘Arriba mi gente’, de Latina, se presentó en su programa junto al joven narrador y se mostró conmovido al afirmar que lo ‘adoptó’

Ese sentimiento nació tras compartir mucho tiempo con ambos hermanos y conocer de cerca sus metas y sueños, lo que generó una fuerte complicidad. “Yo tengo mi hija, que es Lea. Y el otro día le decía a Ale (su novia): ‘A partir de ahora ya no tenemos una hija. A partir de ahora tenemos tres hijos’”, relató el español en referencia a Pol Deportes y a su hermano.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Al escuchar la historia, Michelle Soifer, una de las conductoras, comentó: “Se te aguan los ojos”, al notar lo conmovido que estaba Lesmes al hablar del joven narrador.

PUEDES VER: Santi Lesmes aclara por qué Pol Deportes no pudo reunirse con Thierry Henry para la Champions League: 'Hay temas de derechos de imagen'

lr.pe

Santi Lesmes cuenta detalles de su experiencia con Pol Deportes en España

Santi Lesmes señaló que su viaje a España junto a Pol Deportes y Kenny le permitió conocer el lado más humano de ambos, lejos de las redes sociales. “Yo los escucho, sé los sueños que tienen, sé lo que quiere hacer Kenny. Yo lo veo a Pol, que lo gestiona todo de una manera maravillosa y que todavía no entiende del todo este mundo. Yo les digo que no les quiero dar mucha información porque no quiero abrumarlos. Esto va mucho más allá”, detalló.

El presentador también se mostró sorprendido por los comentarios positivos del público al ver el trato cercano que tuvo con el joven de 15 años, quien asistió a la tribuna del estadio para narrar el encuentro entre Real Madrid y Manchester City. “La gente dice: ‘Santi, no conocíamos este Santi’. Pero no es un nuevo Santi. Yo siempre he sido así”, reconoció Lesmes.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' explica por qué nunca suelta su micrófono y sorprende al revelar con qué materiales lo fabricó: 'Está hecho de cartón y esponja'

lr.pe

Santi Lesmes cumple promesa a Pol Deportes y lo lleva a España para narrar la Champions

Días atrás, Santi Lesmes, al conocer el caso de Pol Deportes, quien se hizo viral tras subir a un cerro para narrar la final de la Copa Libertadores en Lima, lo invitó al programa ‘Arriba mi gente’ y le prometió en vivo que lo llevaría a España para narrar el encuentro del Real Madrid y Manchester City.

La reacción de Cliver Huamán fue de total gratitud y emoción. “La verdad, no lo puedo creer. Me siento muy contento. Gracias, Santi. Gracias, amigos de Latina Televisión. Para mí sería un orgullo y tremenda felicidad ir a la Champions”, declaró entonces el joven de 15 años.

Notas relacionadas
Amigo de Maju Mantilla apunta contra Gustavo Salcedo tras brutal agresión a productor Christian Rodríguez: "Que pague por lo que ha hecho"

Amigo de Maju Mantilla apunta contra Gustavo Salcedo tras brutal agresión a productor Christian Rodríguez: "Que pague por lo que ha hecho"

LEER MÁS
Fernando Díaz explota contra influencers Fashaddicti y Velvet Secret por comentarios a Laura Spoya: “Son una tira de ridículas”

Fernando Díaz explota contra influencers Fashaddicti y Velvet Secret por comentarios a Laura Spoya: “Son una tira de ridículas”

LEER MÁS
Conductor de ‘Arriba mi gente’, Santi Lesmes, relata incómodo encuentro con Magaly Medina y su esposo: “Te detesta”

Conductor de ‘Arriba mi gente’, Santi Lesmes, relata incómodo encuentro con Magaly Medina y su esposo: “Te detesta”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

LEER MÁS
Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

LEER MÁS
Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”

Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”

LEER MÁS
Francisca Aronsson se disculpa y reconoce error tras polémicos comentarios sobre ciudad de Bolivia: "Lo lamento mucho"

Francisca Aronsson se disculpa y reconoce error tras polémicos comentarios sobre ciudad de Bolivia: "Lo lamento mucho"

LEER MÁS
Brunella Horna presume lujoso intercambio de regalos que organizó junto con su esposo Richard Acuña: "Con amigos"

Brunella Horna presume lujoso intercambio de regalos que organizó junto con su esposo Richard Acuña: "Con amigos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

Espectáculos

Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

Edwin Guerrero confiesa que ‘Corazón Serrano’ enfrentó discriminación por su nombre: “Juzgaron mucho”

Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025