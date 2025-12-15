Santi Lesmes decidió revelar la experiencia que vivió junto a ‘Pol Deportes’ (Cliver Huamán) y su hermano (Kenny Huamán) durante su estadía en España, dónde fueron para narrar uno de los partidos de la Champions League. El conductor de ‘Arriba mi gente’, de Latina, se presentó en su programa junto al joven narrador y se mostró conmovido al afirmar que lo ‘adoptó’

Ese sentimiento nació tras compartir mucho tiempo con ambos hermanos y conocer de cerca sus metas y sueños, lo que generó una fuerte complicidad. “Yo tengo mi hija, que es Lea. Y el otro día le decía a Ale (su novia): ‘A partir de ahora ya no tenemos una hija. A partir de ahora tenemos tres hijos’”, relató el español en referencia a Pol Deportes y a su hermano.

Al escuchar la historia, Michelle Soifer, una de las conductoras, comentó: “Se te aguan los ojos”, al notar lo conmovido que estaba Lesmes al hablar del joven narrador.

Santi Lesmes cuenta detalles de su experiencia con Pol Deportes en España

Santi Lesmes señaló que su viaje a España junto a Pol Deportes y Kenny le permitió conocer el lado más humano de ambos, lejos de las redes sociales. “Yo los escucho, sé los sueños que tienen, sé lo que quiere hacer Kenny. Yo lo veo a Pol, que lo gestiona todo de una manera maravillosa y que todavía no entiende del todo este mundo. Yo les digo que no les quiero dar mucha información porque no quiero abrumarlos. Esto va mucho más allá”, detalló.

El presentador también se mostró sorprendido por los comentarios positivos del público al ver el trato cercano que tuvo con el joven de 15 años, quien asistió a la tribuna del estadio para narrar el encuentro entre Real Madrid y Manchester City. “La gente dice: ‘Santi, no conocíamos este Santi’. Pero no es un nuevo Santi. Yo siempre he sido así”, reconoció Lesmes.

Santi Lesmes cumple promesa a Pol Deportes y lo lleva a España para narrar la Champions

Días atrás, Santi Lesmes, al conocer el caso de Pol Deportes, quien se hizo viral tras subir a un cerro para narrar la final de la Copa Libertadores en Lima, lo invitó al programa ‘Arriba mi gente’ y le prometió en vivo que lo llevaría a España para narrar el encuentro del Real Madrid y Manchester City.

La reacción de Cliver Huamán fue de total gratitud y emoción. “La verdad, no lo puedo creer. Me siento muy contento. Gracias, Santi. Gracias, amigos de Latina Televisión. Para mí sería un orgullo y tremenda felicidad ir a la Champions”, declaró entonces el joven de 15 años.