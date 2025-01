Santi Lesmes, el presentador español del magazine de Latina ‘Arriba mi gente’ desde 2022, causó gran sorpresa al relatar en una reciente entrevista en el podcast de YouTube de Ricardo Rondón una mala experiencia que vivió con la polémica conductora Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, cuando los tres se encontraron en un aeropuerto de España.

A sus 46 años, Lesmes ha tenido una carrera destacada en la televisión peruana, habiendo formado parte de programas como ‘Hola a todos’, ‘El gran show’ (tanto como participante como jurado), ‘América hoy’ y ‘El gran chef: famosos’.

Santi Lesmes relata incómoda experiencia con Magaly en aeropuerto

Santi Lesmes reveló un inesperado encuentro con Magaly Medina en el aeropuerto de Madrid el pasado sábado 11 de enero. Según su relato, la conductora de ATV y su esposo, Alfredo Zambrano, esperaban ingresar a la zona business del avión cuando, de repente, quedaron cara a cara. Sin embargo, lo que más sorprendió a Lesmes no fue el encuentro en sí, sino la fría reacción de Medina, quien lo “barrió con la mirada”.

“Estaba con mi familia para ingresar al avión y de pronto escucho: 'Las personas que tengan clase business se pegan a la izquierda'. Yo iba con Leah, mi hija, que tú sabes que no para e iba pegando saltos. No adivinas que quien estaba pegada al lado izquierdo era Magaly Medina”, expresó el conductor de Latina.

Santi Lesmes, quien se encontraba en clase turista, detalló que no hubo intercambio de palabras durante el tenso encuentro con Magaly Medina. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando Ricardo Rondón, conductor del podcast, reveló que Medina no guarda un buen concepto de Lesmes. “La que más te odia, te detesta a ti”, fue la tajante frase que el entrevistador le soltó, dejando claro que la relación entre ambos no es nada cordial. “Vine en el mismo vuelo que ella y su esposo. Me miró y se dio la vuelta. (¿Te barrió con la mirada?) Sí. Yo iba en clase turista con el pueblo y ella en bussines, hay niveles”, sentenció el español.