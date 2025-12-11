Senti Lesmes explicó por qué Pol Deportes no pudo estar en la previa con Thierry Henry. En una reciente edición del programa 'Arriba Mi Gente', se realizó un enlace desde Perú hasta España, donde el conductor se encuentra con Cliver Huamán y su hermano. Como se recuerda, ellos viajaron para cumplir el sueño del joven andahuaylino de vivir la experiencia de la Champions League como periodista, en colaboración con Radio Marca.

En este contexto, Lesmes señaló en una transmisión previa que la CBS, la cadena que posee los derechos oficiales, quería a Pol Deportes para narrar la previa del partido entre Real Madrid y Manchester City junto con Thierry Henry. Sin embargo, esto no se pudo concretar debido a que, según palabras del conductor, había varios temas burocráticos que no podían resolverse en menos de 24 horas.

¿Por qué Pol Deportes no pudo reunirse con Thierry Henry?

"Estaba todo planeado, pero cuando llegamos para la previa, nos informaron que había un problema porque los derechos los tenía la CBS. La CBS había solicitado a último minuto la acreditación para que Pol pudiera estar a ras de cancha, y surgieron complicaciones: él es menor de edad, hay temas de derechos de imagen y la legislación en Europa es muy estricta. Gestionar todo eso en 24 horas era muy complicado, y había riesgo de que en cualquier momento alguien pidiera un documento firmado por sus padres. Por todo esto, con mucha pena, nos dijeron que en ese momento no era posible, ya que normalmente estas gestiones requieren meses. La tranquilidad que tenía era que él no lo sabía. Cuando terminó el partido y comenzaron a revisar las redes sociales, Pol me preguntó, y yo le expliqué todo y le conté la situación", fueron las palabras del conductor.

Pol Deportes narra gol de Haaland al Real Madrid

A pesar de no estar a ras de cancha en la previa de este gran partido, el joven de 15 años pudo cumplir su sueño de narrar un encuentro de Champions League. A través de redes sociales, compartió un video inédito donde se le ve narrando distintos tramos del partido, especialmente el gol de Erling Haaland, un pedido poco común que el Manchester City le había solicitado vía redes sociales.

"Señoras y señores, habrá chequeo del VAR en el Bernabéu. A ver qué decide el juez del partido. Hace una semana nos tocó desde del cerro en lo más alto de Ate (Lima), ahora estamos en el mítico Santiago Bernabéu. ¡Ahí está Haaaaaland! ¡Goooooool del Manchester City! Erling Haaland adelanta en el marcador", se escucha en su cuenta de TikTok.