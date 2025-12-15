HOYSuscripcion LR Focus

Gisela Valcárcel se sincera con su hija Ethel Pozo en emotivo mensaje de cumpleaños: "Ser mi hija no debe ser fácil"

La ‘Señito’ abrió su corazón y reflexionó sobre lo que ha significado para Ethel Pozo crecer siendo hija de una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana.

Gisela Valcárcel dedicó emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños. Foto: composición LR/difusión
Gisela Valcárcel dedicó emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños. Foto: composición LR/difusión

La conductora de televisión Gisela Valcárcel dedicó un extenso mensaje a Ethel Pozo por su cumpleaños número 45. A través de su cuenta personal de Instagram, la popular ‘Señito’ se sinceró sobre lo que habría enfrentado la presentadora de 'América hoy', como hija de una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana.

“Ser mi hija no debe ser fácil: las miradas, las opiniones, las comparaciones… pero ella sigue adelante, sin detenerse, sin usar eso como excusa. Y eso me llena de orgullo”, escribió Gisela en su publicación del 15 de diciembre, acompañando el mensaje con fotografías junto con su hija.

Gisela Valcárcel y Ethel Pozo. Foto: Instagram

Gisela Valcárcel y Ethel Pozo. Foto: Instagram

Gisela dedica emotivo mensaje a su hija Ethel Pozo por su cumpleaños

En su mensaje, la fundadora de GV Producciones resaltó las cualidades personales y profesionales de Ethel Pozo, quien recientemente anunció que se encuentra fuera del Perú. Gisela expresó su gratitud por verla crecer siendo fiel a sí misma y destacó su carácter y fortaleza, incluso cuando sus decisiones no siempre coincidieron con las de ella.

“Gratitud por verla crecer siendo ella, por su carácter, por su forma de mirar la vida, por sus decisiones —incluso cuando no coinciden con las mías— y por su manera tan clara de defender lo que cree”, se lee en el mensaje publicado por la conductora, quien recientemente confirmó su regreso a Panamericana Televisión.

Gisela Valcárcel también reconoció que no considera a su familia como perfecta, pero sí como una que aprende de sus errores y enfrenta las diferencias. Además, la ‘Señito’ confesó que su hija también ha sido una gran maestra en su vida. “Ella también me ha enseñado a mí: a soltar, a escuchar más, a respetar los tiempos del otro”,

Por su parte, la hija de la conductora de 62 años respondió emocionada al mensaje de su madre con un breve comentario: “Gracias mamita. Te amo. Vamos aprendiendo en el camino, en este hermoso camino que es la vida”.

Gisela se pronuncia sobre críticas tras regreso a Panamericana TV

Luego de anunciar su regreso a Panamericana, la 'Señito' utilizó su cuenta de Instagram para agradecer el respaldo y responder a las críticas. “No tengo palabras suficientes para agradecer tanto cariño. Gracias por cada mensaje, cada palabra linda, cada abrazo virtual… ¡Los he sentido todos!”, escribió la conductora, resaltando el apoyo de su público en esta nueva etapa.

Asimismo, la conductora señaló que este regreso tiene un significado especial a nivel personal y profesional. “Volver a la televisión y recibirlos con tanto amor me emociona profundamente. Entiendo más que nunca que hacer televisión es conectar. Con el corazón, con la verdad, con el alma”, expresó, además de agradecer a Panamericana Televisión.

