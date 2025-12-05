HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Karla Tarazona rompe su silencio sobre su reencuentro con Gisela Valcárcel y el llamado 'beso de Judas': “No guardo rencor"

Karla Tarazona tomó con humor los comentarios en redes sociales sobre su encuentro con Gisela Valcárcel. La actual pareja de Christian Domínguez aseguró que guarda respeto por sus compañeros de trabajo.

Karla Tarazona les restó importancia a los comentarios sobre su encuentro con Gisela Valcárcel Foto: Composición LR
Karla Tarazona habló por primera vez sobre el llamado 'beso de Judas" que protagonizó con Gisela Valcárcel durante la preventa de Panamericana TV, un gesto que generó miles de comentarios en redes sociales debido a la supuesta rencilla que ambas mantendrían desde hace varios años. Lejos de mostrarse incómoda, la actual pareja de Christian Domínguez se tomó con humor las reacciones y aseguró que no le afecta lo que se diga sobre ella.

Además, la conductora de 'Préndete' precisó que siempre mantendrá respeto hacia todos sus compañeros de trabajo, especialmente si pertenecen a la misma casa televisiva, en clara referencia al retorno de Valcárcel a la 'Esquina de la televisión', el canal donde inició su carrera con 'Aló Gisela' y con el que alcanzó un récord histórico en la televisión peruana.

Karla Tarazona sobre saludo con Gisela Valcárcel

En declaraciones para Trome, Karla Tarazona comentó sobre su encuentro con Gisela Valcárcel: "Todo bien, siempre he dicho que hay un respeto por los compañeros cuando se trabaja en la misma casa televisora. Ahora trabajamos para el mismo canal y siempre respeto a los de la casa", expresó. 

Asimismo, señaló que ya está acostumbrada a las críticas, por lo que no le da mayor importancia a los que se diga sobre ella. "Ya me han dicho tantas cosas, así que la verdad me da igual lo que digan", sostuvo sobre el comentado "beso de Judas'. También aclaró que no volvió a conversar con la popular 'Señito' tras dicho episodio.

Karla Tarazona aún no firma contrato con Panamericana TV

Aunque fue presentada como parte de las figuras de Panamericana TV durante la preventa, Karla Tarazona sorprendió al revelar que aún no ha firmado contrato para el 2026. "Me imagino que ya me reuniré porque han estado full con la preventa", explicó. La conductora aseguró que prefiere mantenerse en paz y sin conflictos:  "Yo no guardo rencor. Hoy estamos en el mismo canal, mañana no se sabe lo que pasará, así que no me complico la vida", declaró.

Cabe recordar que la supuesta mala relación entre Karla Tarazona y Gisela Valcárcel se originó tras un incidente en el que, según la propia Tarazona, Valcárcel le "cerró la puerta" de América TV y la "vetó" de sus programas, en medio de la conocida infidelidad de Christian Domínguez con Isabel Acevedo.  

