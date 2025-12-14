HOYSuscripcion LR Focus

Kast aventaja en 20 puntos a Jara y será presidente de Chile     
Espectáculos

Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”

La influencer Tepha Loza rompió su silencio tras la revelación de su hermana sobre la delicada situación de su madre.

Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”
Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”

La modelo Tepha Loza vivió un año marcado por momentos difíciles, incluyendo la pérdida de su bebé junto a su pareja Mario Neumann. Ahora, enfrenta otra situación delicada, relacionada con la salud de su madre, María Guadalupe Vigil, conocida como ‘Lupita’.

Fue la hermana de Tepha, Melissa Loza quien dio detalles sobre la salud de su mamá. En su cuenta de Instagram, la exintegrante de 'Esto es guerra' publicó un mensaje lleno de sentimiento: "Un año lleno de incertidumbres y con un fin de año doloroso y angustiante, pero con una fe inquebrantable. Sé que saldremos de esta y que juntos somos uno solo". La publicación dejó claro su compromiso con la unión y el apoyo mutuo dentro del núcleo familiar.

Tepha Loza conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé con Mario Neumann: 'Fue un 'te espero en el cielo'

lr.pe

Tepha Loza expresa esperanza por la salud de su madre

La influencer agregó que confía plenamente en que los obstáculos tendrán un final positivo: "Con la ayuda de Diosito esto tendrá un final feliz que lograremos esos anhelos y sueños que tanto tuvimos con familia". Sus palabras reflejan la resiliencia que mantiene frente a los desafíos personales y familiares, generando un mensaje de fortaleza para sus seguidores.

Tepha Loza deja conmovedor mensaje.

Tepha Loza deja conmovedor mensaje.

La cercanía y amor hacia sus seres queridos se hicieron evidentes en cada frase, demostrando que la unión será clave para superar la situación que atraviesa su madre. Tepha Loza mantiene un espíritu optimista en esta situación.

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: 'No tenemos cercanía'

lr.pe

Melissa Loza revela delicado estado de salud de su madre

Días antes, Melissa Loza no pudo contener la emoción en 'Esto es guerra' al hablar del estado de salud de su madre. Entre lágrimas, la guerrera compartió el profundo amor que siente y la importancia de la unión familiar:

"Madre, de esta vamos a salir juntas. Dios está con nosotros, él camina delante de nosotros, él nos abre los caminos, mamita, tú lo sabes", aseveró Melissa.

Tepha Loza conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé con Mario Neumann: "Fue un 'te espero en el cielo'"

Tepha Loza conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé con Mario Neumann: "Fue un 'te espero en el cielo'"

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Tepha Loza confiesa el fuerte motivo por el que Alejandra Baigorria no la invitó a su boda: "Soy amiga de Macarena"

Tepha Loza confiesa el fuerte motivo por el que Alejandra Baigorria no la invitó a su boda: "Soy amiga de Macarena"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

