Tepha Loza compartió con sus seguidores una confesión que tocó fibras profundas: la pérdida del hijo que esperaba junto a su pareja, Mario Neumann. A través de TikTok, el 6 de octubre, la modelo peruana de 33 años abrió su corazón y narró una experiencia que, aunque dolorosa, también estuvo marcada por el amor y la fe. El mensaje, acompañado de un video junto a Neumann, se convirtió en un testimonio íntimo sobre el duelo gestacional y la esperanza que persiste incluso en medio de la tristeza.

La publicación conmovió por su tono reflexivo. La hermana de Melissa Loza, conocida por su presencia en programas como 'Esto es guerra', eligió este momento para hablar de esta etapa que vivió en silencio. "Hoy no tenemos respuestas… pero tenemos fe", escribió.

Tepha Loza revela la dolorosa pérdida de su bebé: "Fue un 'te espero en el cielo'"

En el texto que acompaña el video en TikTok, Tepha Loza describe el embarazo como un momento que transformó su relación con Mario Neumann. "Nos regaló una ilusión, una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma", expresó. Aunque el desenlace fue inesperado, la modelo aseguró que ese breve tiempo dejó una marca imborrable. "Y aunque se fue pronto, nos dejó una huella eterna en el corazón", añadió.

La frase que más resonó entre sus seguidores fue una que encapsula su sentir: "No fue un adiós, fue un 'te espero en el cielo'". La hermana de Melissa Loza también agradeció a su pareja por acompañarla en este proceso: "Gracias, amor, por caminar conmigo incluso en los días más duros". En otro fragmento, reafirmó su fe como fortaleza para superar este difícil momento: "Gracias, Dios, porque aunque duele, sabemos que Tú sabes por qué haces las cosas".

Tepha Loza tras perder a su bebé: "Todo lo que nace del amor, nunca muere"

Más allá del dolor, Tepha quiso destacar el privilegio de haber sentido lo que significa ser madre, aunque hay sido por un corto periodo. "En medio del silencio, seguimos creyendo en Ti. En medio del dolor, seguimos agradeciendo por habernos sentido padres, aunque fuera por un instante", escribió. Su mensaje no solo fue una despedida, sino también una forma de honrar ese vínculo que, aunque breve, fue profundamente significativo.

La publicación cerró con una reflexión que resume su proceso emocional: "Y aunque este capítulo se escribió con lágrimas, también está lleno de amor, esperanza y fe… porque todo lo que nace del amor, nunca muere". Con estas palabras, Loza convirtió su experiencia en un acto de amor compartido, que tocó a miles de personas.