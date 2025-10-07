HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Tepha Loza conmueve al revelar que sufrió la lamentable pérdida de su bebé con Mario Neumann: "Fue un 'te espero en el cielo'"

A pesar del dolor, Tepha Loza expresó su fe en que hay un propósito mayor tras la pérdida de su bebé con Mario Neumann y agradeció la oportunidad de haberse sentido madre, "aunque fuera por un instante".

Tepha Loza, hermana de Melissa Loza, compartió en TikTok reflexiones tras perder a su bebé.
Tepha Loza, hermana de Melissa Loza, compartió en TikTok reflexiones tras perder a su bebé. | Foto: composición LR/TikTok

Tepha Loza compartió con sus seguidores una confesión que tocó fibras profundas: la pérdida del hijo que esperaba junto a su pareja, Mario Neumann. A través de TikTok, el 6 de octubre, la modelo peruana de 33 años abrió su corazón y narró una experiencia que, aunque dolorosa, también estuvo marcada por el amor y la fe. El mensaje, acompañado de un video junto a Neumann, se convirtió en un testimonio íntimo sobre el duelo gestacional y la esperanza que persiste incluso en medio de la tristeza.

La publicación conmovió por su tono reflexivo. La hermana de Melissa Loza, conocida por su presencia en programas como 'Esto es guerra', eligió este momento para hablar de esta etapa que vivió en silencio. "Hoy no tenemos respuestas… pero tenemos fe", escribió.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Cachaza deja en shock a Rafael Cardozo al confesar que ya no sentía nada por él cuando le pidió matrimonio: "Se había terminado"

lr.pe

Tepha Loza revela la dolorosa pérdida de su bebé: "Fue un 'te espero en el cielo'"

En el texto que acompaña el video en TikTok, Tepha Loza describe el embarazo como un momento que transformó su relación con Mario Neumann. "Nos regaló una ilusión, una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma", expresó. Aunque el desenlace fue inesperado, la modelo aseguró que ese breve tiempo dejó una marca imborrable. "Y aunque se fue pronto, nos dejó una huella eterna en el corazón", añadió.

La frase que más resonó entre sus seguidores fue una que encapsula su sentir: "No fue un adiós, fue un 'te espero en el cielo'". La hermana de Melissa Loza también agradeció a su pareja por acompañarla en este proceso: "Gracias, amor, por caminar conmigo incluso en los días más duros". En otro fragmento, reafirmó su fe como fortaleza para superar este difícil momento: "Gracias, Dios, porque aunque duele, sabemos que Tú sabes por qué haces las cosas".

PUEDES VER: Mathías Brivio regresa a 'Esto es guerra' en reemplazo de Renzo Schuller, pero 'traiciona' a los guerreros y se va con combatientes

lr.pe

Tepha Loza tras perder a su bebé: "Todo lo que nace del amor, nunca muere"

Más allá del dolor, Tepha quiso destacar el privilegio de haber sentido lo que significa ser madre, aunque hay sido por un corto periodo. "En medio del silencio, seguimos creyendo en Ti. En medio del dolor, seguimos agradeciendo por habernos sentido padres, aunque fuera por un instante", escribió. Su mensaje no solo fue una despedida, sino también una forma de honrar ese vínculo que, aunque breve, fue profundamente significativo.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La publicación cerró con una reflexión que resume su proceso emocional: "Y aunque este capítulo se escribió con lágrimas, también está lleno de amor, esperanza y fe… porque todo lo que nace del amor, nunca muere". Con estas palabras, Loza convirtió su experiencia en un acto de amor compartido, que tocó a miles de personas.

Notas relacionadas
Emilia Drago conmueve al hablar por primera vez de delicada enfermedad que aquejaba a su bebé: "Requería un arnés"

Emilia Drago conmueve al hablar por primera vez de delicada enfermedad que aquejaba a su bebé: "Requería un arnés"

LEER MÁS
Músico de Óscar Manuel y su Historia Romántica revela los segundos antes de que bus cayera a abismo en Canta: "Todo fue repentino, escuchamos gritos"

Músico de Óscar Manuel y su Historia Romántica revela los segundos antes de que bus cayera a abismo en Canta: "Todo fue repentino, escuchamos gritos"

LEER MÁS
Melissa Paredes estalla y se defiende tras críticas a su rol como madre: "Las que están comentando no tienen hijos"

Melissa Paredes estalla y se defiende tras críticas a su rol como madre: "Las que están comentando no tienen hijos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina pone a disposición de la justicia audio clave en el que Gustavo Salcedo confiesa agresión a Christian Rodríguez en malecón

Magaly Medina pone a disposición de la justicia audio clave en el que Gustavo Salcedo confiesa agresión a Christian Rodríguez en malecón

LEER MÁS
Cachaza deja en shock a Rafael Cardozo al confesar que ya no sentía nada por él cuando le pidió matrimonio: "Se había terminado"

Cachaza deja en shock a Rafael Cardozo al confesar que ya no sentía nada por él cuando le pidió matrimonio: "Se había terminado"

LEER MÁS
Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

LEER MÁS
Christian Yaipén hace dramático pedido por Kike Farro, excantante de Grupo 5 que se sometió a delicada operación: "Una oración por mi tío"

Christian Yaipén hace dramático pedido por Kike Farro, excantante de Grupo 5 que se sometió a delicada operación: "Una oración por mi tío"

LEER MÁS
Kike Farro, excantante de Grupo 5, fue operado de emergencia en España: "Les pido sigan con sus oraciones"

Kike Farro, excantante de Grupo 5, fue operado de emergencia en España: "Les pido sigan con sus oraciones"

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Espectáculos

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025