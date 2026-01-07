HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Periodista Fátima Chávez rompe su silencio y revela la verdadera razón de su salida de la televisión: "No había espacio para crecer"

La periodista Fátima Chávez habló por primera vez sobre su motivación para migrar al streaming tras más de una década en América TV y Canal N. Actualmente, conduce un programa en La Roro Network.

El 5 de enero de 2026, Fátima Chávez debutó como conductora de 'BEF' en el canal de streaming La Roro Network.
El 5 de enero de 2026, Fátima Chávez debutó como conductora de 'BEF' en el canal de streaming La Roro Network.

La periodista Fátima Chávez cerró el 2025 despidiéndose de la televisión, tras más de una década en América TV y Canal N, donde se consolidó como una de las figuras más reconocidas. Poco después, sorprendió al ser presentada por Carlos Orozco como el nuevo jale de La Roro Network, integrándose específicamente como la nueva conductora del espacio 'BEF'.

A días de ese giro en su carrera, la comunicadora habló por primera vez sobre la verdadera razón que la llevó a migrar al streaming, luego de diez años frente a las pantallas de los hogares peruanos. Chávez explicó que esa etapa había concluido ante la falta de oportunidades y con el deseo de seguir creciendo como profesional.

Fátima Chávez revela por qué dejó la televisión luego de 10 años en América TV y Canal N

En conversación con Carlos Orozco, Fátima Chávez no evitó hablar sobre su salida de la televisión tradicional. "Yo he sido reportera durante 10 años entre lo policial y lo político; en los últimos 5 años porque empecé en la campaña política. Realmente creo yo que no había espacio para crecer", reflexionó.

La también influencer explicó que esa sensación de estancamiento fue la que la llevó a buscar nuevos horizontes. "Fue lo que finalmente me impulsó a tomar esta decisión", agregó. Chávez inició su carrera en 2014 como reportera de reemplazo en América TV. Posteriormente, obtuvo roles más complejos, como la conducción de 'Edición Sabatina' y espacios informativos en Canal N. También formó parte de 'Domingo al Día', 'Edición Mediodía' y 'Dominical'.

"Ya no había espacio para mí": Fátima Chávez cierra su ciclo en la televisión tradicional

En esa línea, Fátima Chávez recordó un comentario que recibió antes de dejar la televisión. "Alguna vez me dijo alguien, antes de irme, que el espacio me había quedado pequeño", mencionó. Sin embargo, aclaró que nunca lo sintió de esa manera, aunque sí reconoció la necesidad de abrir una nueva ventana para su carrera. "Yo nunca consideré que eso fuera así, sino que simplemente ya no había espacio para mí", sentenció.

Actualmente, la periodista se desempeña en La Roro Network como conductora del programa 'BEF', espacio que se estrenó el 5 de enero de 2026 y será transmitido de lunes a viernes a las 9.45 p. m.

