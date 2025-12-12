Melissa Loza se quiebra en 'EEG' al revelar delicada situación de su madre: “De esta vamos a salir juntas”

Melissa Loza es una de las chicas reality considerada de históricas en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/América TV/ATV.

Melissa Loza protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la reciente emisión de ‘Esto es guerra’ al referirse a la difícil situación que atraviesa su madre, María Guadalupe Vigil. La competidora se apartó de la dinámica del programa y, totalmente afectada, decidió abrir su corazón frente a cámaras, generando la reacción inmediata de sus compañeros y del público. “De esta vamos a salir juntas”, expresó muy nerviosa.

La modelo explicó que no acostumbra exponer aspectos de su vida personal, pero aseguró que el amor por su madre la impulsó a hablar y compartir el complicado momento familiar que enfrenta.

Melissa Loza revela delicada situación de su madre

Melissa Loza se mostró afectada al referirse a la situación que vive su madre, dejando de lado su habitual reserva para expresar públicamente el amor y apoyo que siente por ella. “Yo soy una persona bien reservada, pero el amor que siento por mi mamá traspasa cualquier barrera. Ella sabe cuánto la amo y las cosas bonitas que vamos a vivir de ahora en adelante, la unión familiar. Madre, de esta vamos a salir juntas”, manifestó.

La integrante de ‘Esto es guerra’ también recurrió a su fe para transmitir un mensaje de fortaleza y esperanza a su mamá. “Dios está con nosotros, camina delante de nosotros y nos abre los caminos”, expresó.

Más adelante, destacó la fortaleza que ha descubierto en ella durante este proceso, señalando que fue una enseñanza inesperada. “Tienes una fortaleza que no conocía y ahora entiendo de dónde la saqué. Mamá, te amo con toda mi vida y quiero que sepas que estoy contigo en cada momento”, afirmó, reconociendo además que el tiempo que comparten es limitado.

Melissa Loza agradeció el apoyo de sus compañeros en ‘EEG’

Durante su intervención, Melissa Loza también puso en valor el acompañamiento que viene recibiendo de su entorno más cercano y del equipo de Esto es guerra, quienes la escucharon con atención y respeto en pleno set. La competidora destacó que sentirse rodeada de cariño le ha dado fuerza para afrontar este momento familiar.

“Los amo, amo a mis hermanos, amo a mi familia. Yo creo que en estos momentos tenemos que estar fuertes y acá todo el equipo de 'Esto es guerra' está contigo, mamá. Te amo hasta el infinito y más allá”, expresó, mientras recibía muestras de apoyo de sus compañeros y la producción del programa.