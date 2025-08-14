HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     
Espectáculos

Lesly Águila preocupa a fans tras abandonar concierto de Corazón Serrano: “No aguantaba tanto dolor”

Cantante Lesly Águila compartió en Instagram que necesitó medicación y tuvo que retirarse antes de concluir su show.

Concierto en Tarapoto registró varios incidentes.
Concierto en Tarapoto registró varios incidentes. | Foto: composición LR/ Instagram

La cantante Lesly Águila detalló a sus seguidores las verdaderas razones por las que tuvo algunos inconvenientes en los recientes conciertos en Tarapoto. La artista expresó que se encontraba mal de salud y todo se tornó más complicado con el cambio de clima. Sin embargo, logró presentarse en el escenario, pero tuvo que retirarse antes.

Lesly Águila abandonó escenario de Corazón Serrano por fuerte malestar

Mediante sus historias de Instagram, la cantante Lesly Águila indicó que trató de cumplir con la presentación e incluso tuvo que medicarse; sin embargo, el cambio de clima la afectó severamente. Además, detalló que desde hace varios días su situación era complicada.

Mensaje de la cantante en redes. Foto: captura de Instagram

Mensaje de la cantante en redes. Foto: captura de Instagram

PUEDES VER: Caos en concierto de Corazón Serrano en Tarapoto deja heridos tras aglomeración en el ingreso del público al local

lr.pe

"Días atrás venía un poco delicada de salud. Pasar del frío al calor me afectó aún más Ese día me sentía muy débil, estuve con medicamentos y con el permiso de mis jefes tuve que retirarme antes que termine el show. Traté de dar lo mejor, pero ya no aguantaba tanto dolor. Espero su comprensión", reveló a sus seguidores.

Concierto de Corazón Serrano en Tarapoto dejó varios afectados

El concierto de Corazón Serrano en Tarapoto registró varios incidentes. La fuerte aglomeración de personas dejó cuatro personas heridas. Según reportaron medios locales, las víctimas presentaron signos de asfixia y una de ellas sufrió un corte en la pierna.

PUEDES VER: Madre de Suheyn Cipriani enfurece contra su hija tras ser acusada de ser 'mala madre': "Ya no te quiero cerca de mí"

lr.pe

Se conoció que el evento superó el aforo permitido y algunos asistentes quedaron atrapados en el acceso principal, lo que provocó momentos de pánico y desesperación entre los presentes. Al respecto, la agrupación de cumbia no emitió algún pronunciamiento.

Notas relacionadas
Regalan a Briela Cirilo de Corazón Serrano un dibujo de su difunto abuelito y redes se conmueven: "Su ángel guardián"

Regalan a Briela Cirilo de Corazón Serrano un dibujo de su difunto abuelito y redes se conmueven: "Su ángel guardián"

LEER MÁS
‘No te preocupes por mí’, el nuevo éxito de Corazón Serrano en la voz de Ana Lucía Urbina que se ha viralizado en TikTok y Youtube

‘No te preocupes por mí’, el nuevo éxito de Corazón Serrano en la voz de Ana Lucía Urbina que se ha viralizado en TikTok y Youtube

LEER MÁS
Caos en concierto de Corazón Serrano en Tarapoto deja heridos tras aglomeración en el ingreso del público al local

Caos en concierto de Corazón Serrano en Tarapoto deja heridos tras aglomeración en el ingreso del público al local

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de Suheyn Cipriani enfurece contra su hija tras ser acusada de ser 'mala madre': "Ya no te quiero cerca de mí"

Madre de Suheyn Cipriani enfurece contra su hija tras ser acusada de ser 'mala madre': "Ya no te quiero cerca de mí"

LEER MÁS
Jefferson Farfán y el exorbitante monto en dólares que le debe a Melissa Klug: justicia le da plazo máximo de 10 días

Jefferson Farfán y el exorbitante monto en dólares que le debe a Melissa Klug: justicia le da plazo máximo de 10 días

LEER MÁS
Pamela Franco sorprende al borrar todas sus fotos con Christian Cueva de sus redes tras presuntas llamadas a novio de Pamela López

Pamela Franco sorprende al borrar todas sus fotos con Christian Cueva de sus redes tras presuntas llamadas a novio de Pamela López

LEER MÁS
Tilsa Lozano se somete a operación de emergencia por riesgo en sus implantes mamarios: “Se podía reventar la prótesis”

Tilsa Lozano se somete a operación de emergencia por riesgo en sus implantes mamarios: “Se podía reventar la prótesis”

LEER MÁS
Aniversario de Arequipa 2025: 9 conciertos para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 9 conciertos para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

LEER MÁS
Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las impactantes imágenes del peor incendio forestal que sufre España en su historia: hay al menos 3 muertos

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: presidentes de EE. UU. y Rusia negociaran el alto al fuego en Ucrania

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Espectáculos

Madre de Suheyn Cipriani enfurece contra su hija tras ser acusada de ser 'mala madre': "Ya no te quiero cerca de mí"

Alexandra Hörler revela que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

Esposa de ‘urraco’ sorprende con inesperado pedido a Magaly Medina por notas a modelos: “Dé oportunidades a otros”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota