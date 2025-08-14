Lesly Águila preocupa a fans tras abandonar concierto de Corazón Serrano: “No aguantaba tanto dolor”
Cantante Lesly Águila compartió en Instagram que necesitó medicación y tuvo que retirarse antes de concluir su show.
La cantante Lesly Águila detalló a sus seguidores las verdaderas razones por las que tuvo algunos inconvenientes en los recientes conciertos en Tarapoto. La artista expresó que se encontraba mal de salud y todo se tornó más complicado con el cambio de clima. Sin embargo, logró presentarse en el escenario, pero tuvo que retirarse antes.
Lesly Águila abandonó escenario de Corazón Serrano por fuerte malestar
Mediante sus historias de Instagram, la cantante Lesly Águila indicó que trató de cumplir con la presentación e incluso tuvo que medicarse; sin embargo, el cambio de clima la afectó severamente. Además, detalló que desde hace varios días su situación era complicada.
Foto: captura de Instagram
"Días atrás venía un poco delicada de salud. Pasar del frío al calor me afectó aún más Ese día me sentía muy débil, estuve con medicamentos y con el permiso de mis jefes tuve que retirarme antes que termine el show. Traté de dar lo mejor, pero ya no aguantaba tanto dolor. Espero su comprensión", reveló a sus seguidores.
Concierto de Corazón Serrano en Tarapoto dejó varios afectados
El concierto de Corazón Serrano en Tarapoto registró varios incidentes. La fuerte aglomeración de personas dejó cuatro personas heridas. Según reportaron medios locales, las víctimas presentaron signos de asfixia y una de ellas sufrió un corte en la pierna.
Se conoció que el evento superó el aforo permitido y algunos asistentes quedaron atrapados en el acceso principal, lo que provocó momentos de pánico y desesperación entre los presentes. Al respecto, la agrupación de cumbia no emitió algún pronunciamiento.