HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Espectáculos

Lesly Águila sorprende al revelar que iba a dejar Corazón Serrano para siempre por su deseo de tener un hijo: "Me muero por ser mamá"

"Yo quería ser madre desde hace muchos años", se sinceró. Lesly Águila ingresó a Corazón Serrano en 2010, cuando era menor de edad, y hoy en día es considerada una de las voces más queridas del grupo.

Lesly Águila abrió su corazón en el programa de Edson 'Giselo' Dávila.
Lesly Águila abrió su corazón en el programa de Edson 'Giselo' Dávila. | Foto: composición LR/YouTube

Lesly Águila, una de las voces más emblemáticas de Corazón Serrano, se sentó frente a Edson 'Giselo' Dávila en el programa 'Edson pa' qué más', donde dejó al descubierto una faceta poco conocida de su vida. En medio de risas y recuerdos, la cantante de 31 años compartió una confesión que sacudió el set: estuvo a punto de dejar la agrupación este 2025 para perseguir un sueño que lleva guardado desde hace tiempo: convertirse en madre.

Con más de 15 años de trayectoria en la orquesta liderada por Edwin Guerrero, Lesly ha vivido etapas de ida y vuelta, pero desde su regreso se ha consolidado como una de las figuras más constantes del grupo, junto a Yrma Guerrero, cofundadora y voz histórica. Por eso, su revelación sobre un posible retiro no solo sorprendió a 'Giselo', sino también a sus seguidores.

TE RECOMENDAMOS

EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Cantantes de Corazón Serrano y Yarita Lizeth se reencuentran en 'Esta noche' tras fallida presentación en su aniversario

lr.pe

Lesly Águila revela que iba a dejar Corazón Serrano por su deseo de tener un hijo

Todo sucedió cuando Edson Dávila, como parte de la dinámica de la entrevista, le planteó a Lesly Águila una duda frontal. "¿Es verdad que este iba a ser tu último año en la agrupación Corazón Serrano porque querías ser madre, pero aún te falta encontrar al padre?", preguntó. Aunque su tono fue en broma, la cantante piurana no dudó en contestar con sinceridad.

"Yo quería ser madre desde hace muchos años, pero como te comenté al principio del programa, me tocó puro infiel. A cualquier persona no le puedo dar un hijo. Yo me muero por ser mamá y, bueno, no tuve suerte. Pero nada, renové contrato con Corazón Serrano y así me quiero quedar", expresó. Luego, entre risas, reveló que está considerando tomar medidas para preservar su fertilidad. "Tengo que congelar los óvulos porque ya estoy vieja", sentenció con su característico humor.

PUEDES VER: Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: Edwin sabe que estoy a disposición

lr.pe

Lesly Águila confiesa que ha sufrido en el amor

Antes de hablar sobre su deseo de convertirse en madre y la posibilidad de dejar Corazón Serrano este 2025, Lesly Águila dejó claro que el amor no ha sido precisamente su mejor experiencia. "Me tocó puro babo**, la verdad. Puro tonto", soltó sin filtros durante su entrevista con 'Giselo', quien reaccionó entre risas. La cantante no se guardó nada y, con la misma sinceridad, agregó sobre su experiencia con los hombres: "No saben lo que quieren. Inmaduros, la mayoría".

La conversación se tornó aún más ligera cuando Edson, fiel a su estilo, le lanzó un piropo inesperado: "Tú eres guapa, Lesly. Yo digo: 'Dios mío, yo voy'. Uno a veces también se cheflequea, se confunde". El comentario provocó carcajadas en el set, pero luego el conductor retomó el tono reflexivo para preguntarle si estaba cerrada al amor. Lesly respondió sin titubeos: "Mi trabajo 100%", dejando claro que, por ahora, su corazón está enfocado en sus proyectos profesionales.

Notas relacionadas
Cantantes de Corazón Serrano y Yarita Lizeth se reencuentran en 'Esta noche' tras fallida presentación en su aniversario

Cantantes de Corazón Serrano y Yarita Lizeth se reencuentran en 'Esta noche' tras fallida presentación en su aniversario

LEER MÁS
Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

LEER MÁS
Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ana Paula Consorte sorprende al mostrar su conversación con Paolo Guerrero en el que hace sensible confesión: “Siento tu ausencia”

Ana Paula Consorte sorprende al mostrar su conversación con Paolo Guerrero en el que hace sensible confesión: “Siento tu ausencia”

LEER MÁS
Actor Gonzalo Revoredo es acusado por ex Miss Perú Jimena Elías Roca de no visitar a sus hijos ni aportar económicamente: "Él no quiere"

Actor Gonzalo Revoredo es acusado por ex Miss Perú Jimena Elías Roca de no visitar a sus hijos ni aportar económicamente: "Él no quiere"

LEER MÁS
Karla Tarazona asegura que Melanie Martínez se contradijo en careo con Christian Domínguez

Karla Tarazona asegura que Melanie Martínez se contradijo en careo con Christian Domínguez

LEER MÁS
Cantantes de Corazón Serrano y Yarita Lizeth se reencuentran en 'Esta noche' tras fallida presentación en su aniversario

Cantantes de Corazón Serrano y Yarita Lizeth se reencuentran en 'Esta noche' tras fallida presentación en su aniversario

LEER MÁS
Así fue la incómoda reacción de Sofía Franco al ver el ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes en discoteca

Así fue la incómoda reacción de Sofía Franco al ver el ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes en discoteca

LEER MÁS
Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Espectáculos

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025