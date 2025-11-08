Lesly Águila, una de las voces más emblemáticas de Corazón Serrano, se sentó frente a Edson 'Giselo' Dávila en el programa 'Edson pa' qué más', donde dejó al descubierto una faceta poco conocida de su vida. En medio de risas y recuerdos, la cantante de 31 años compartió una confesión que sacudió el set: estuvo a punto de dejar la agrupación este 2025 para perseguir un sueño que lleva guardado desde hace tiempo: convertirse en madre.

Con más de 15 años de trayectoria en la orquesta liderada por Edwin Guerrero, Lesly ha vivido etapas de ida y vuelta, pero desde su regreso se ha consolidado como una de las figuras más constantes del grupo, junto a Yrma Guerrero, cofundadora y voz histórica. Por eso, su revelación sobre un posible retiro no solo sorprendió a 'Giselo', sino también a sus seguidores.

Lesly Águila revela que iba a dejar Corazón Serrano por su deseo de tener un hijo

Todo sucedió cuando Edson Dávila, como parte de la dinámica de la entrevista, le planteó a Lesly Águila una duda frontal. "¿Es verdad que este iba a ser tu último año en la agrupación Corazón Serrano porque querías ser madre, pero aún te falta encontrar al padre?", preguntó. Aunque su tono fue en broma, la cantante piurana no dudó en contestar con sinceridad.

"Yo quería ser madre desde hace muchos años, pero como te comenté al principio del programa, me tocó puro infiel. A cualquier persona no le puedo dar un hijo. Yo me muero por ser mamá y, bueno, no tuve suerte. Pero nada, renové contrato con Corazón Serrano y así me quiero quedar", expresó. Luego, entre risas, reveló que está considerando tomar medidas para preservar su fertilidad. "Tengo que congelar los óvulos porque ya estoy vieja", sentenció con su característico humor.

Lesly Águila confiesa que ha sufrido en el amor

Antes de hablar sobre su deseo de convertirse en madre y la posibilidad de dejar Corazón Serrano este 2025, Lesly Águila dejó claro que el amor no ha sido precisamente su mejor experiencia. "Me tocó puro babo**, la verdad. Puro tonto", soltó sin filtros durante su entrevista con 'Giselo', quien reaccionó entre risas. La cantante no se guardó nada y, con la misma sinceridad, agregó sobre su experiencia con los hombres: "No saben lo que quieren. Inmaduros, la mayoría".

La conversación se tornó aún más ligera cuando Edson, fiel a su estilo, le lanzó un piropo inesperado: "Tú eres guapa, Lesly. Yo digo: 'Dios mío, yo voy'. Uno a veces también se cheflequea, se confunde". El comentario provocó carcajadas en el set, pero luego el conductor retomó el tono reflexivo para preguntarle si estaba cerrada al amor. Lesly respondió sin titubeos: "Mi trabajo 100%", dejando claro que, por ahora, su corazón está enfocado en sus proyectos profesionales.