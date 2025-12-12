Camila Talavera anunció el pasado martes 9 de diciembre su salida de La Bella Luz, dejando en shock a los seguidores del grupo. En su comunicado, la joven cantante no reveló qué motivó su decisión y solo agradeció a las personas que le dieron su apoyo durante su paso por la orquesta.

Sin embargo, la artista realizó recientemente una transmisión en vivo por TikTok donde habló por primera vez del tema y aclaró que Zully, la popular tiktoker vinculada sentimentalmente con Óscar Junior, líder del grupo, no tuvo nada que ver en su salida, como muchos especulaban.

Camila Talavera explica por qué renunció a La Bella Luz

Camila Talavera, de 20 años, quien se había unido a La Bella Luz en septiembre de este año, explicó que su salida del grupo se debió a la mala organización durante la gira europea. Según contó, cuando se encontraban en Italia, el coordinador de la banda le informó de manera sorpresiva que debía tomar sus cosas y regresar a Lima.

“Cuando uno va con una orquesta, pretende regresarse juntos. Y eso es lo que yo sabía hasta el último evento. Media hora antes de que termine el show, me llama el coordinador y me dice: vas a viajar ahora mismo; llegando al hotel, agarras tus cosas y te vas. Tomas el vuelo de París a Lima. Yo dije ¿qué? ¿Cómo voy a hacer todo eso sola? Literal estoy en otro mundo”, detalló Camila, muy contrariada

Al preguntar por qué le habían pedido regresar a Perú, la cantante afirmó que solo le informaron que su pasaje ya estaba comprado. “Fue algo que me dolió, más como persona. Ponte que me pasaba algo, ¿qué le iban a decir a mis papás? Me entró mucho miedo. Y bueno, viaje de Milán a París, y de allí a Lima”, compartió.

Lo que más tristeza le generó fue que solo sus amigas de La Bella Luz le preguntaron si había llegado bien a Lima. “Después de eso, no recibí ningún mensaje más. Me sentí mal porque es normal que alguien pregunté '¿llegaste bien?' Así que creo que fue más la mala organización entre ellos; la verdad, no lo sé, o quién vio los pasajes”, sentenció.

Camila Talavera aclara que Zully no tuvo nada que ver en su renuncia

La tiktoker y streamer de Kick, Zully, acompañó a Óscar Junior durante la gira europea de La Bella Luz. En TikTok, varios usuarios especularon que, a último momento, habrían cambiado los pasajes de la influencer por las de Camila Talavera. Sin embargo, la cantante aclaró que Zully no tuvo ninguna relación con ese problema.

“La verdad yo no sé qué pasó allí con el tema de los pasajes. Lo que sí se es que no es problema de Zully, porque al final le compraron el pasaje al igual que a mí. Así que yo no la estoy metiendo en nada, no tengo ningún problema con ella”, sostuvo la joven artista en su transmisión.