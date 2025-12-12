HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

Joven cantante de La Bella Luz destapó lo que realmente pasó en la gira europea del grupo, donde la streamer Zully viajó junto a Óscar Junior. 

Camila Talavera solo estuvo tres meses en La Bella Luz. Foto: Composición LR/Tiktok/Instagram.
Camila Talavera solo estuvo tres meses en La Bella Luz. Foto: Composición LR/Tiktok/Instagram.

Camila Talavera anunció el pasado martes 9 de diciembre su salida de La Bella Luz, dejando en shock a los seguidores del grupo. En su comunicado, la joven cantante no reveló qué motivó su decisión y solo agradeció a las personas que le dieron su apoyo durante su paso por la orquesta.

Sin embargo, la artista realizó recientemente una transmisión en vivo por TikTok donde habló por primera vez del tema y aclaró que Zully, la popular tiktoker vinculada sentimentalmente con Óscar Junior, líder del grupo, no tuvo nada que ver en su salida, como muchos especulaban.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Óscar Junior de La Bella Luz rompe en llanto en pleno concierto por delicado motivo que le impidió continuar cantando

lr.pe

Camila Talavera explica por qué renunció a La Bella Luz

Camila Talavera, de 20 años, quien se había unido a La Bella Luz en septiembre de este año, explicó que su salida del grupo se debió a la mala organización durante la gira europea. Según contó, cuando se encontraban en Italia, el coordinador de la banda le informó de manera sorpresiva que debía tomar sus cosas y regresar a Lima.

“Cuando uno va con una orquesta, pretende regresarse juntos. Y eso es lo que yo sabía hasta el último evento. Media hora antes de que termine el show, me llama el coordinador y me dice: vas a viajar ahora mismo; llegando al hotel, agarras tus cosas y te vas. Tomas el vuelo de París a Lima. Yo dije ¿qué? ¿Cómo voy a hacer todo eso sola? Literal estoy en otro mundo”, detalló Camila, muy contrariada

Al preguntar por qué le habían pedido regresar a Perú, la cantante afirmó que solo le informaron que su pasaje ya estaba comprado. “Fue algo que me dolió, más como persona. Ponte que me pasaba algo, ¿qué le iban a decir a mis papás? Me entró mucho miedo. Y bueno, viaje de Milán a París, y de allí a Lima”, compartió.

Lo que más tristeza le generó fue que solo sus amigas de La Bella Luz le preguntaron si había llegado bien a Lima. “Después de eso, no recibí ningún mensaje más. Me sentí mal porque es normal que alguien pregunté '¿llegaste bien?' Así que creo que fue más la mala organización entre ellos; la verdad, no lo sé, o quién vio los pasajes”, sentenció.

PUEDES VER: Heredero de La Bella Luz queda desconcertado tras duras palabras de tiktoker Zully en vivo: 'No te perdono'

lr.pe

Camila Talavera aclara que Zully no tuvo nada que ver en su renuncia

La tiktoker y streamer de Kick, Zully, acompañó a Óscar Junior durante la gira europea de La Bella Luz. En TikTok, varios usuarios especularon que, a último momento, habrían cambiado los pasajes de la influencer por las de Camila Talavera. Sin embargo, la cantante aclaró que Zully no tuvo ninguna relación con ese problema.

“La verdad yo no sé qué pasó allí con el tema de los pasajes. Lo que sí se es que no es problema de Zully, porque al final le compraron el pasaje al igual que a mí. Así que yo no la estoy metiendo en nada, no tengo ningún problema con ella”, sostuvo la joven artista en su transmisión.

Notas relacionadas
Magaly Medina responde al gesto de su esposo tras verla bailar en aniversario de La Bella Luz: "Eso se llama amor"

Magaly Medina responde al gesto de su esposo tras verla bailar en aniversario de La Bella Luz: "Eso se llama amor"

LEER MÁS
Magaly Medina con traje de bailarina en aniversario de La Bella Luz: “Yo sé que soy dos pies izquierdos”

Magaly Medina con traje de bailarina en aniversario de La Bella Luz: “Yo sé que soy dos pies izquierdos”

LEER MÁS
¡Lo dio todo! Magaly Medina subió al escenario y bailó en el aniversario de La Bella Luz: "Sé que soy dos pies izquierdos"

¡Lo dio todo! Magaly Medina subió al escenario y bailó en el aniversario de La Bella Luz: "Sé que soy dos pies izquierdos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tula Rodríguez llora al darle conmovedora sorpresa a su hija Valentina Carmona por finalizar el colegio: “La mamá más orgullosa”

Tula Rodríguez llora al darle conmovedora sorpresa a su hija Valentina Carmona por finalizar el colegio: “La mamá más orgullosa”

LEER MÁS
Natalia Málaga revela infidelidades de su exesposo Gustavo Zevallos, exfutbolista de Alianza Lima: "Yo lo ampayé"

Natalia Málaga revela infidelidades de su exesposo Gustavo Zevallos, exfutbolista de Alianza Lima: "Yo lo ampayé"

LEER MÁS
Valentino Palacios, figura de ‘EEG’, rompe su silencio tras ser acusado de criticar a Pol Deportes: “Me perjudica”

Valentino Palacios, figura de ‘EEG’, rompe su silencio tras ser acusado de criticar a Pol Deportes: “Me perjudica”

LEER MÁS
Natalia Málaga confiesa que su hija se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

Natalia Málaga confiesa que su hija se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

LEER MÁS
Pamela Franco y Christian Cueva sorprenden al público con show en SMP: "Hasta el fin del mundo, mi amor"

Pamela Franco y Christian Cueva sorprenden al público con show en SMP: "Hasta el fin del mundo, mi amor"

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Espectáculos

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025