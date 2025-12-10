HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Espectáculos

Álvaro Rod le cierra las puertas al amor tras ruptura con Samantha Batallanos y ser tildado de "tacaño": "Ha sido una mala experiencia"

Álvaro Rod se mostró decepcionado del amor tras ser señalado por Samantha Batallanos de "misio" y "tacaño". El cantante de salsa especificó que prefiere no volver a involucrarse con nadie del mundo artístico. 

Álvaro Rod le cierra las puertas al amor Foto: Composición LR
Álvaro Rod le cierra las puertas al amor Foto: Composición LR

Álvaro Rod sorprendió al revelar la radical decisión que ha tomado tras poner fin a su relación sentimental con Samantha Batallanos, quien lo calificó de "tacaño" y "misio", luego de que el cantante de salsa se negara a regalarle un shampoo valorizado en S/500. El compositor de 'Escúchame mi amor' contó que le ha cerrado las puertas al amor, ya que su vínculo con la exMiss Grand Perú le dejó una mala experiencia, por lo que prefiere no volver a enamorarse en un futuro cercano.

En declaraciones para un medio local, Rod afirmó que vivió una mala experiencia con Batallanos, a pesar de que - según dijo - siempre mantuvo una actitud correcta con la modelo y solía tener constantes gestos de cariño durante su breve relación. El cantante reafirmó su postura y aseguró que atendía los "caprichos" de Samantha Batallanos. Tras esta etapa mediática en su vida, indicó que prefiere no volver a involucrarse con personas del mundo artístico.

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL REVELA LO QUE NADIE QUIERE DECIR SOBRE TU FUTURO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Álvaro Rod responde a Janet Barboza por asegurar que Samantha Batallanos sacará pruebas contra el cantante: 'Deje la amistad de lado'

lr.pe

Álvaro Rod decepcionado del amor

En declaraciones para Trome, Álvaro Rod declaró: "Ha sido una mala experiencia. Realmente me porte bien con esa persona (Samantha. La invité a muchos restaurantes caros, compré flores, detalles, viaje al extranjero, y aún así termina tildándome de misio, tacaño". Además, sentenció: "Ya no quiero saber nada del amor con alguien del mundo artístico".

Semanas atrás, el salero respondió directamente a Samantha Batallanos y le recomendó estudiar actuación, al tiempo que la acusó de mentir: "Nunca había conocido a una persona tan mitómana como tú". En cuanto al polémico shampoo, aclaró: "No mientras tanto, ¿o quieres que enseñe todos los váuchers (…) Costó casi 500 soles. Y sí, te lo compré la primera vez. La segunda vez que me lo pediste ya no te lo compré porque estábamos terminando. No te pases. Cómpratelo tú".

PUEDES VER: Samantha Batallanos presume exclusivo penthouse luego de ser tildada como interesada por Álvaro Rod: 'Con vista al Golf de San Isidro'

lr.pe

¿Qué dijo Samantha Batallanos sobre Álvaro Rod?

Samantha Batallanos se defendió y destacó que le gusta vivir con sus comodidades. "Siempre he sido trabajadora, me gusta sentirme productiva. Gracias a Dios, mi trabajo me puede dar todas las comodidades que me encantan y me gustan", declaró. No obstante, señaló que también le agrada ser engreída por sus parejas.

Incluso, la modelo contó que Álvaro Rod lloró porque no podía costear el costoso producto de belleza. "No se sentía con la capacidad económica de estar conmigo", afirmó.

Notas relacionadas
Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

LEER MÁS
Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo consigue el dinero para pagar su exclusivo penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo consigue el dinero para pagar su exclusivo penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

LEER MÁS
Magaly Medina critica a Samantha Batallanos tras presumir exclusivo penthouse en San Isidro: ''No es algo que la mayoría pueda pagar"

Magaly Medina critica a Samantha Batallanos tras presumir exclusivo penthouse en San Isidro: ''No es algo que la mayoría pueda pagar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Leyla Chihuán confiesa atravesar malos días y agradece el apoyo incondicional de su novia, Abril Cárdenas: "Te amo"

Leyla Chihuán confiesa atravesar malos días y agradece el apoyo incondicional de su novia, Abril Cárdenas: "Te amo"

LEER MÁS
Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS
Magaly Medina critica a Milagros Leiva por pedirle al presidente José Jerí que baile ‘La máquina’ en entrevista: "No te pases"

Magaly Medina critica a Milagros Leiva por pedirle al presidente José Jerí que baile ‘La máquina’ en entrevista: "No te pases"

LEER MÁS
Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo consigue el dinero para pagar su exclusivo penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo consigue el dinero para pagar su exclusivo penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

LEER MÁS
Yarita Lizeth y Alejandro Paucar: cuántos años tienen y cuánta es su diferencia de edad

Yarita Lizeth y Alejandro Paucar: cuántos años tienen y cuánta es su diferencia de edad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Espectáculos

Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

Pamela López asegura que Christian Cueva se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades: “Todo salió bien”

Bryan Torres sorprende al deslizar que Melissa Klug lo habría agredido tras altercado con Samahara Lobatón: “Lo tengo grabado”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025