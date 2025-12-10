Álvaro Rod sorprendió al revelar la radical decisión que ha tomado tras poner fin a su relación sentimental con Samantha Batallanos, quien lo calificó de "tacaño" y "misio", luego de que el cantante de salsa se negara a regalarle un shampoo valorizado en S/500. El compositor de 'Escúchame mi amor' contó que le ha cerrado las puertas al amor, ya que su vínculo con la exMiss Grand Perú le dejó una mala experiencia, por lo que prefiere no volver a enamorarse en un futuro cercano.

En declaraciones para un medio local, Rod afirmó que vivió una mala experiencia con Batallanos, a pesar de que - según dijo - siempre mantuvo una actitud correcta con la modelo y solía tener constantes gestos de cariño durante su breve relación. El cantante reafirmó su postura y aseguró que atendía los "caprichos" de Samantha Batallanos. Tras esta etapa mediática en su vida, indicó que prefiere no volver a involucrarse con personas del mundo artístico.

TE RECOMENDAMOS JHAN SANDOVAL REVELA LO QUE NADIE QUIERE DECIR SOBRE TU FUTURO | ASTROMOOD

Álvaro Rod decepcionado del amor

En declaraciones para Trome, Álvaro Rod declaró: "Ha sido una mala experiencia. Realmente me porte bien con esa persona (Samantha. La invité a muchos restaurantes caros, compré flores, detalles, viaje al extranjero, y aún así termina tildándome de misio, tacaño". Además, sentenció: "Ya no quiero saber nada del amor con alguien del mundo artístico".

Semanas atrás, el salero respondió directamente a Samantha Batallanos y le recomendó estudiar actuación, al tiempo que la acusó de mentir: "Nunca había conocido a una persona tan mitómana como tú". En cuanto al polémico shampoo, aclaró: "No mientras tanto, ¿o quieres que enseñe todos los váuchers (…) Costó casi 500 soles. Y sí, te lo compré la primera vez. La segunda vez que me lo pediste ya no te lo compré porque estábamos terminando. No te pases. Cómpratelo tú".

¿Qué dijo Samantha Batallanos sobre Álvaro Rod?

Samantha Batallanos se defendió y destacó que le gusta vivir con sus comodidades. "Siempre he sido trabajadora, me gusta sentirme productiva. Gracias a Dios, mi trabajo me puede dar todas las comodidades que me encantan y me gustan", declaró. No obstante, señaló que también le agrada ser engreída por sus parejas.

Incluso, la modelo contó que Álvaro Rod lloró porque no podía costear el costoso producto de belleza. "No se sentía con la capacidad económica de estar conmigo", afirmó.