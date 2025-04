En una reciente publicación en TikTok, el popular chef peruano y jurado del programa El Gran Chef Famosos, Luciano Mazzetti, llevó al extremo el paladar de sus amigos Javier Masías y Alexander Quesquén, al presentarles el surströmming, un platillo tradicional sueco conocido por su olor penetrante. Lo que parecía una divertida reunión culinaria se convirtió rápidamente en una escena llena de náuseas, carcajadas y una experiencia inolvidable para los protagonistas y miles de espectadores.

El clip fue publicado en la cuenta de @acomer.pe y no tardó en viralizarse. Las imágenes muestran a los tres personajes enfrentando el desafío de abrir y probar el pescado fermentado, famoso por ser uno de los alimentos con peor olor del mundo.

Luciano Mazzetti invita platillo sueco a Javier Masías y Alexander Quesquén

Luciano Mazzetti, reconocido por su carisma y afición por probar sabores exóticos, no dudó en subir la apuesta al presentar el surströmming a sus colegas gastronómicos. En el video, se lo ve anunciando con entusiasmo: “El día de hoy he traído directamente desde Suecia esta delicia gastronómica”. Pese a las advertencias sobre su potente olor, el chef se mostró confiado e invitó a sus amigos a degustar lo que calificó como una “degustación maravillosa”.

Javier Masías, crítico culinario y rostro habitual en programas de televisión, expresó su escepticismo desde el inicio. A su lado, Alexander Quesquén, cocinero e influencer de @acomer.pe, mantenía una mezcla de expectativa e inquietud. Mazzetti propuso un juego para determinar quién abriría la temida lata, y la suerte selló el destino del trío. Apenas se rompió el sello, el ambiente cambió. Las expresiones faciales lo dijeron todo al percibir el olor insoportable, que se apoderó del lugar.

A pesar del hedor, el reto continuó. Con tostadas como acompañamiento, Mazzetti insistió en que todos lo probaran. Quesquén aceptó el desafío y Masías se resistió en un primer momento, con la frase “yo te tengo mucho aprecio, pero me voy por mi café”. Sin embargo, ante la insistencia de Luciano, finalmente el jurado de El Gran Chef Famosos accedió y dio un pequeño mordisco. Su reacción fue inmediata y contundente, luego de dibujar la expresión de querer vomitar el bocadillo, advirtió ante la cámara: “Luciano Mazzetti, me la vas a pagar”. Las carcajadas no se hicieron esperar y el momento quedó grabado como uno de los más intensos en TikTok e Instagram.

Latina y participantes de El Gran Chef Famosos comentaron video de A Comer

La viralización del video generó una ola de reacciones en redes sociales. Desde la cuenta oficial de Latina, canal donde Masías y Mazzetti participan como jurados en el programa El Gran Chef Famosos, lanzaron una broma que desató la risa de los seguidores: “¿Será que lo preparamos en el programa?”. El comentario fue solo el inicio de una larga lista de opiniones y bromas entre celebridades y ex concursantes del show.

Nelly Rossinelli, también jurado en el reality, no tardó en manifestar su incomodidad: “Solo de verlo me dio cositas”. La modelo Tilsa Lozano, quien participó en ediciones anteriores del programa, expresó entre risas: “¡Me he reído mucho! ¡Amé verlos vomitar!”. En contraste, Mariella Zanetti lanzó una pregunta intrigante: “¿Qué tan asqueroso es?”. El conductor del programa, José Peláez, también se sumó al humor colectivo con un comentario punzante: “Pocas cosas me hacen más feliz que ver la cara de un jurado de El Gran Chef Famosos disfrutando de su comida”.

Este tipo de interacciones no solo refleja la popularidad del contenido en TikTok, sino también cómo la gastronomía puede fusionarse con el entretenimiento y trascender a los medios tradicionales, llegando a audiencias que buscan experiencias diferentes y auténticas.

Latina propuso agregar la preparación del platillo sueco en El Gran Chef Famosos. Foto: CapturaInstagramacomer.pe.





¿Qué es el surströmming?

El surströmming es un platillo tradicional de Suecia preparado con peces arenques del Mar Báltico que han sido fermentados por varias semanas antes de ser enlatados. Su particularidad no radica tanto en el sabor, sino en el fuerte hedor que emite al abrirse, producto de la acumulación de compuestos como ácido butírico, ácido propílico, sulfuro de hidrógeno y ácido acético. La combinación produce un olor comparable al de la descomposición, lo que ha convertido al surströmming en un reto para los más osados.

En el país escandinavo, esta conserva es considerada un manjar y suele servirse con pan crocante (knäckebröd), cebolla, papas cocidas y crema agria. Su consumo forma parte de una tradición veraniega, y cada agosto, en la localidad de Afta, se celebra un festival gastronómico dedicado exclusivamente a este singular alimento, atrayendo a turistas de todas partes.

La fama del surströmming ha trascendido las fronteras europeas gracias al Surströmming Challenge, un reto viral donde personas de todo el mundo se graban enfrentando la apertura y degustación del producto.