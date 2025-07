Tula Rodríguez confiesa el duro momento que vivió tras pedido de su hija sobre su privacidad: "Fue un choque"

Durante una reciente emisión del pódcast 'Pitukoneras', la presentadora Tula Rodríguez compartió una vivencia personal que la afectó en su momento y la llevó a replantear su rol como madre. En una conversación íntima con su amiga Pilar Arana, también conductora del programa, reveló que, por un tiempo, accedió a las redes sociales de su hija Valentina, lo que desató un pequeño cruce entre ambas.

La actriz y exvedette peruana explicó que inicialmente lo hizo por protección. Sin embargo, el acceso constante a las notificaciones y mensajes privados terminó convirtiéndose en un problema. Tras este episodio, contó que también la condujo a terapia psicológica, tras una inesperada solicitud de la menor: quería privacidad y un espacio propio para manejar sus emociones con la ayuda de una profesional.

Tula Rodríguez confiesa que fue a terapia psicológica

El punto de inflexión llegó cuando la hija de Tula Rodríguez y del fallecido empresario Javier Carmona, le pidió directamente acudir a una sesión con su psicóloga, Maira. La joven, con claridad y determinación, expresó que necesitaba hablar en privado con la especialista. “Mamá, quiero ir donde Maira, porque para nosotras la salud mental es normal”, recordó Rodríguez durante el episodio.

Al inicio, la conductora no entendía por qué su hija no quería simplemente hablar con ella. No obstante, el mensaje de Valentina fue directo: necesitaba establecer límites. Esta conversación dejó un impacto profundo en la conductora de TV Perú, quien decidió iniciar su propio proceso terapéutico. “Entendí que mi hija necesitaba su privacidad”, afirmó con honestidad.

Su amiga y colega, Pilar Arana, no dudó en señalar que el problema radicaba en el exceso de control de la madre. “El problema eras tú”, dijo con franqueza. La frase caló en Tula, quien reconoció que a pesar del dolor que sintió, aceptó el proceso con apertura y se comprometió a cambiar.

El difícil proceso de Tula Rodríguez

Durante el episodio de 'Pitukoneras', la también exbailarina confesó que durante una etapa tuvo todas las cuentas digitales de Valentina sincronizadas en su propio celular. “Tenía todas las cuentas en mi teléfono. Todas”, rememoró. Aunque aclaró que no revisaba a fondo los mensajes, sí veía notificaciones y, a veces, terminaba leyendo fragmentos por accidente.

Este control, que en un principio le brindaba tranquilidad, se convirtió en un punto de conversación con su hija. A raíz de esto, madre e hija llegaron a un acuerdo: Tula Rodríguez mantendría las contraseñas de las redes, pero no las usaría sin consentimiento. “Yo le dije que no entraría y, de verdad, no entro. Me toca confiar”, señaló.

El proceso de soltar no fue fácil para Tula Rodríguez. En palabras de Pilar Arana, la conductora lloró intensamente al enfrentar este nuevo escenario. “Tienes que confiar en tu hija”, le insistió su amiga, convencida de que Valentina ya estaba en edad de manejar su independencia. Ante ello, la conductora reconoció: “Yo confío en mi hija, pero no en la gente de afuera. Para mí fue un choque”.