En una reciente edición del programa 'Mano a Mano' se habló sobre la situación de Alianza Lima, especialmente tras la salida de Hernán Barcos, quien dejó un vacío en el liderazgo del plantel. Diego Penny ofreció su análisis al respecto.

Según el exarquero, Paolo Guerrero no es un capitán que motive al equipo con palabras, sino que lidera con su actitud antes y durante los partidos; verlo entrenar y cómo lucha en cada jugada es lo que lo convierte en un buen líder.

Diego Penny respalda la capitanía de Paolo Guerrero

Durante la conversación, uno de los conductores señaló que espera que, en la próxima temporada de la Liga 1, Paolo tenga más autocontrol y demuestre su liderazgo.

"Por otro lado, de Guerrero espero más en cuanto a liderazgo y control emocional. De repente en esta etapa de su carrera es pedirle mucho, pero para Alianza, en este momento, la manera en que ha liderado no es suficiente", empezó diciendo Mariano López, uno de los conductores del programa.

Es en este momento que Diego Penny señala que conoce al 'Depredador' desde los 10 años, y que no es un líder haga mensajes motivacionales.

"Lo conozco a Paolo desde los 10 años. Nunca ha sido un líder que te genere algo con un mensaje motivacional. Viéndolo entrenar, verlo entrar a las canchas y comerse a los defensas, esa es su manera de liderar. Tendría que darle una vuelta a la situación; el hecho de decir “no, que el capitán debe ser otro chico”, eso no debería pasar. Tendría que ponerse la cinta y demostrar que es el líder de Alianza", señaló Penny.

¿Cómo le fue a Paolo Guerrero en Alianza durante el Torneo Clausura?

En la presente edición de la Liga 1 Clausura, Paolo Guerrero ha disputado 9 partidos, anotando 7 goles y aportando 3 asistencias. Su promedio de minutos por gol es de 88', acumulando un total de 614 minutos jugados hasta el momento.