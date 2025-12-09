HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Diego Penny respalda la capitanía de Paolo Guerrero en Alianza Lima tras salida de Hernán Barcos: “Esa es su manera de liderar”

"Nunca ha sido un líder que te genere algo con un mensaje motivacional", fueron las palabras de Diego Penny, quien señaló que la actitud de Guerrero en los entrenamientos y durante los partidos es su manera de demostrar liderazgo.


Diego Penny señaló que la actitud de Paolo Guerrero lo hace un gran líder. Foto: composición LR/Mano a Mano/ Alianza Lima
Diego Penny señaló que la actitud de Paolo Guerrero lo hace un gran líder. Foto: composición LR/Mano a Mano/ Alianza Lima

En una reciente edición del programa 'Mano a Mano' se habló sobre la situación de Alianza Lima, especialmente tras la salida de Hernán Barcos, quien dejó un vacío en el liderazgo del plantel. Diego Penny ofreció su análisis al respecto.

Según el exarquero, Paolo Guerrero no es un capitán que motive al equipo con palabras, sino que lidera con su actitud antes y durante los partidos; verlo entrenar y cómo lucha en cada jugada es lo que lo convierte en un buen líder.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

lr.pe

Diego Penny respalda la capitanía de Paolo Guerrero

Durante la conversación, uno de los conductores señaló que espera que, en la próxima temporada de la Liga 1, Paolo tenga más autocontrol y demuestre su liderazgo.

"Por otro lado, de Guerrero espero más en cuanto a liderazgo y control emocional. De repente en esta etapa de su carrera es pedirle mucho, pero para Alianza, en este momento, la manera en que ha liderado no es suficiente", empezó diciendo Mariano López, uno de los conductores del programa.

Es en este momento que Diego Penny señala que conoce al 'Depredador' desde los 10 años, y que no es un líder haga mensajes motivacionales.

"Lo conozco a Paolo desde los 10 años. Nunca ha sido un líder que te genere algo con un mensaje motivacional. Viéndolo entrenar, verlo entrar a las canchas y comerse a los defensas, esa es su manera de liderar. Tendría que darle una vuelta a la situación; el hecho de decir “no, que el capitán debe ser otro chico”, eso no debería pasar. Tendría que ponerse la cinta y demostrar que es el líder de Alianza", señaló Penny.

PUEDES VER: Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

lr.pe

¿Cómo le fue a Paolo Guerrero en Alianza durante el Torneo Clausura?

En la presente edición de la Liga 1 Clausura, Paolo Guerrero ha disputado 9 partidos, anotando 7 goles y aportando 3 asistencias. Su promedio de minutos por gol es de 88', acumulando un total de 614 minutos jugados hasta el momento.

Notas relacionadas
Diego Penny minimiza la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Se fue Messi del Barcelona y no pasó nada"

Diego Penny minimiza la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Se fue Messi del Barcelona y no pasó nada"

LEER MÁS
Diego Penny revela que Universitario y Sporting Cristal buscan fichar a Christian Cueva en 2026: "Se están comunicando directamente con él"

Diego Penny revela que Universitario y Sporting Cristal buscan fichar a Christian Cueva en 2026: "Se están comunicando directamente con él"

LEER MÁS
Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima anuncia 2 salidas más tras el despido de 'Pipo' Gorosito

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima anuncia 2 salidas más tras el despido de 'Pipo' Gorosito

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
Alianza Lima confirma primeras salidas tras destitución de Néstor Gorosito: Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique no van más

Alianza Lima confirma primeras salidas tras destitución de Néstor Gorosito: Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique no van más

LEER MÁS
Alianza Lima en el mercado de fichajes 2026: bajas del club íntimo para la Liga 1 y Copa Libertadores

Alianza Lima en el mercado de fichajes 2026: bajas del club íntimo para la Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Pablo Ceppelini lanza picante comentario sobre Universitario: "Se habla más de Alianza Lima que del tricampeonato"

Pablo Ceppelini lanza picante comentario sobre Universitario: "Se habla más de Alianza Lima que del tricampeonato"

LEER MÁS
Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Fútbol Peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Universitario oficializa la baja de Jairo Vélez

Fichajes Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025