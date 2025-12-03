HOYSuscripcion LR Focus

María Pía Copello deja ‘Mande quien Mande’ y Rebeca Escribens es anunciada como su reemplazo

María Pía no va más como conductora de MQM a partir del 2026, y los rumores indican que podría tener un programa propio los fines de semana, con el objetivo de competir contra Gisela Valcárcel en las noches. 

María Pía Copello estará en MQM hasta fin de año. Foto: Composición LR/Instagram.
María Pía Copello estará en MQM hasta fin de año. Foto: Composición LR/Instagram.

‘Conexión 2026’ fue el evento en el que se presentaron los proyectos televisivos de América Televisión para el próximo año. Una de las novedades más importantes es que la conducción de ‘Mande quien mande’ ya no estará a cargo de María Pía Copello, sino de Rebeca Escribens, quien dejará de ser la presentadora de ‘América espectáculos’

Ante este cambio, Escribens expresó su entusiasmo por el nuevo reto, pero también su tristeza. “Me habían pedido que me calle, dejo América Espectáculos para migrar a MQM. Contenta pero emocionada y triste a la vez porque dejo a mi Lucho (su productor) después de 10 años”, declaró la también actriz.

Rebeca Escribens será la nueva conductora de MQM en 2026 en reemplazo de María Pía

Rebeca Escribens también comentó que su nuevo papel en ‘Mande Quien Mande’ le permitirá profundizar su faceta como conductora. “MQM es un espacio en donde voy a poder explotar muchas más facetas. Estoy contenta, no asustada pero sí con pena por Luchito... Esa ha sido la mayor interrogante, lo que más me ha costado, porque entendí que la sinergia entre conductor y productor es básica para el éxito del programa”, compartió.

Además, añadió que ya tuvo la oportunidad de trabajar con el productor de MQM, Marco Díaz. “Es un ser maravilloso, si no lo hubiera conocido antes hubiera sido más difícil mi decisión, pero ya he tenido un acercamiento y tiene un corazoncito hermoso y me gusta trabajar con su equipo, es un equipo humano muy bonito”, contó.

¿Qué ocurrirá con María Pía Copello?

Los rumores indican que María Pía seguirá ligada a América Televisión, pero ahora como conductora de un espacio nocturno los fines de semana. La intención sería que compita contra Gisela Valcárcel, quien ha sido confirmada como la nueva contratación de Panamericana TV.

Pía inició su aventura como conductora de MQM el 6 de febrero de 2023, junto a Carlos Vílchez, quien personificaba a ‘La carlota. El magazine surgió como reemplazo de ‘En boca de todos’.

