Michelle Alexander opinó sobre el ingreso de su hermano Julián a Panamericana TV. | Foto: composición LR/Linkedl - Michelle Alexander/Wapa

Durante la conferencia de prensa por el estreno de la nueva producción nacional 'Los otros Concha 2', la productora Michelle Alexander se refirió al reciente ingreso de su hermano, Julián Alexander, a Panamericana TV como nuevo director y productor de telenovelas. En su intervención, destacó lo desafiante y competitivo que se ha vuelto el mercado del entretenimiento en el Perú, y resaltó la importancia de adaptarse y evolucionar dentro de la industria.

¿Qué dijo Michelle Alexander sobre el ingreso de su hermano a Panamericana TV?

El encuentro con la prensa para anunciar el estreno de la segunda temporada de 'Los otros Concha 2', programado para el 17 de diciembre por América TV, sirvió como espacio para que la productora Michelle Alexander se refiriera no solo a los retos que implica la nueva producción, sino también a una reciente novedad del mundo del entretenimiento que involucra a un familiar cercano.

Cuando fue consultada por el reciente ingreso de su hermano, Julián Alexander, a Panamericana TV —canal donde asumirá el reto de dirigir nuevas telenovelas el próximo año—, Michelle Alexander expresó sentirse orgullosa y destacó la sana convivencia entre ambos, pese a que pertenecen a distintas casas televisivas.

“La verdad, yo no compito con nadie, compito conmigo misma”, dijo entre risas. Luego agregó: “Julián es mi hermano y le deseo lo mejor. Creo que todas y todos debemos crecer profesionalmente. Él trabajaba conmigo hace años en 'Del Barrio', fue director y ahora apuesta por un proyecto en el que es el productor principal. Me parece genial”.

El fichaje de su hermano por la competencia

La productora también comentó que, si bien su hermano menor informó a la familia sobre su reciente ingreso a Panamericana TV, aún desconoce los detalles específicos y el horario de la producción en la que participará.

''No sé si competirá conmigo o no competirá conmigo, no sé en qué horario. No tengo detalles de la producción'', aclaró.