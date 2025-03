Michelle Alexander se encuentra trabajando en su nueva producción titulada 'Eres mi sangre' y, durante una conferencia de prensa, fue consultada sobre las producciones de la competencia, en particular las novelas de Latina como 'Pituca sin lucas' y 'Pobre novio'.

La reconocida productora manifestó su disposición a que otros canales apuesten por realizar ficciones. Sin embargo, no dudó en señalar que los resultados no han sido los mejores. "Lamentablemente no les va bien", comentó Alexander al referirse al desempeño de las producciones de Latina.

Michelle Alexander lamenta el poco éxito de Latina

Durante la conferencia, Michelle Alexander expresó su entusiasmo por el hecho de que Latina continúe apostando por la creación de novelas y pidió que otros canales se unieran. “Yo estoy feliz de la vida de que Latina haga novelas, se sigan haciendo novelas. Ojalá que Panamericana y ATV puedan hacer porque es maravilloso que Latina siga haciendo estas producciones", señaló la fundadora de Del Barrio Producciones.

Sin embargo, también lamentó que estas producciones no hayan alcanzado los resultados esperados en términos de éxito y audiencia. "Lamentablemente no les va bien. Mientras más producción nacional haya, todos nos beneficiamos", agregó la productora, destacando la importancia de impulsar la ficción nacional para fortalecer la industria audiovisual en el país.

Michelle Alexander podría hacer un programa de entretenimiento

Al ser consultada sobre la posibilidad de incursionar en programas de entretenimiento, Michelle Alexander dejó entrever que su productora está trabajando en un nuevo proyecto, aunque no confirmó si será emitido por América Televisión.

"No voy a dejar de hacer ficciones, pero estamos trabajando en un proyecto porque vamos a ampliar nuestro horario. Es un show de entretenimiento, estamos viendo", comentó, generando expectativas sobre esta nueva propuesta.