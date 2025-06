Michelle Alexander se pronuncia sobre las nuevas producciones de telenovelas en Latina: ''Es lo lindo de la industria''

Latina ha anunciado el lanzamiento de ‘Eres mi bien’, una telenovela que contará con un elenco destacado y una banda sonora original que busca fortalecer la identidad peruana. Adicionalmente, otro proyecto televisivo también se estrenará en la pantalla chica: ‘Valentina Valiente’, una serie que retoma el clásico melodrama latinoamericano y adapta sus guiones a la realidad nacional.

No obstante, la famosa productora peruana, Michelle Alexander, ha hablado sobre los nuevos proyectos que está realizando el canal Latina y, a la vez, lo que se viene en América TV: “Estamos terminando de armar nuestro próximo año y qué novela vamos a hacer. No sé para quién, pero mentira… Estamos abiertos a escuchar propuestas y eso es lo lindo de la industria; no solamente América TV impulsa, sino que ahora otros canales (Latina) también lo hacen, y eso es lo chévere”, expresó.

¿Qué tan ambiciosos son los nuevos proyectos de Latina?

‘Eres mi bien’ se presenta como un proyecto ambicioso, protagonizado por Mónica Sánchez, David Villanueva, Paul Martin, Pirina Carcelén, César Ritter y Roberto Moll. La inclusión de Estanis Mollón en la banda sonora original refuerza el compromiso del canal con la cultura peruana. Esta producción, realizada íntegramente en el país, busca posicionarse como uno de los principales títulos en la programación de Latina.

Por otro lado, ‘Valentina Valiente’ promete revivir el melodrama latinoamericano, con reminiscencias de ‘María, la del barrio’. En el elenco contará como protagonista principal a Mayra Goñi y la serie adaptará sus guiones a la realidad nacional, con elementos culturales y sociales propios del Perú. Esta apuesta busca atraer a un público que añora las telenovelas de antaño, pero con un enfoque contemporáneo.

El éxito de ‘Eres mi sangre’

La telenovela ‘Eres mi sangre’, producida por Del Barrio Producciones para América Televisión, ha logrado superar el millón de televidentes durante tres días consecutivos, y se ha consolidado como la más vista del país. En un contexto donde las audiencias están fragmentadas y las plataformas digitales ganan terreno, esta serie ha mantenido su preferencia en la televisión abierta gracias a su historia emocional y a sus personajes cercanos.

Michelle Alexander, la productora principal de ‘Eres mi sangre’, expresó su agradecimiento al público por el respaldo recibido. “Estamos comprometidos a seguir trabajando para ofrecer lo mejor”, afirmó. La producción destaca por abordar temas familiares y problemáticas sociales, lo que ha fortalecido el lazo con la audiencia y ha permitido su crecimiento sostenido en sintonía.

El compromiso de la producción local con la industria televisiva

El éxito de ‘Eres mi sangre’ es uno de los principales ejemplos de cómo un proyecto consolidado puede reafirmarse en el punto más alto del rating peruano, en un panorama competitivo y globalizado. Por ello, Del Barrio Producciones se compromete a seguir con la creación de historias propias, con el objetivo de competir y formar parte de las producciones nacionales más destacadas, que cada día aumentan y se consolidan en la industria televisiva y en la ficción local.

Además, ambas producciones tienen como meta recuperar la conexión del público con las historias locales, apostando por temáticas cotidianas y música original que resuene con la audiencia peruana.