HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Milett Figueroa rompe su silencio sobre su sorpresivo retiro de la telenovela 'Colorina': "¿Por qué, si hice mi casting?"

Años atrás, Milett Figueroa había sido presentada como protagonista de 'Colorina', pero el rol, sorpresivamente, terminó en manos de Magdyel Ugaz. Esto dijo la novia de Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa se presentó en el programa de la Chola Chabuca, donde se abrió sobre su retiro abrupto del remake de 'Colorina'.
Milett Figueroa se presentó en el programa de la Chola Chabuca, donde se abrió sobre su retiro abrupto del remake de 'Colorina'. | Foto: composición LR/América TV

Durante mucho tiempo, el retiro de Milett Figueroa del protagónico en el remake peruano de 'Colorina' de 2017 fue un tema que generó revuelo. La actriz, que había sido anunciada como la figura principal del proyecto producido por Michelle Alexander, desapareció del elenco de forma sorpresiva tras haberse anunciado su importante papel. En su lugar, Magdyel Ugaz asumió el rol, y el cambio generó una ola de comentarios. Hasta ahora, Milett había optado por la discreción sobre el tema, pero en una reciente conversación íntima con la Chola Chabuca, decidió hablar con franqueza sobre lo que vivió: "¿Por qué, si hice mi casting?", expresó la famosa peruana, quien es novia del empresario argentino Marcelo Tinelli.

La declaración no solo sorprendió por su honestidad, sino por la madurez con la que Figueroa abordó un momento que, según sus propias palabras, no fue fácil de asimilar. "Hice tres castings. Pero a veces, cuando no es, Cholita, no es. Y cuando una puerta se cierra, se abren muchísimas más", agregó, dejando claro que el golpe inicial se transformó en una oportunidad para mirar hacia nuevos horizontes.

PUEDES VER: Milett Figueroa sorprende con su gran regreso a la TV peruana en ‘Eres mi sangre’: ¿qué papel tendrá?

lr.pe

Milett Figueroa sobre su retiro de 'Colorina': "¿Por qué si hice mi casting?"

La elección de Milett Figueroa como protagonista de 'Colorina' fue recibida con entusiasmo, pero también con algunas críticas. Sin embargo, semanas después, la producción dio un giro inesperado: Magdyel Ugaz fue presentada como la nueva figura principal. La decisión, según se supo, vino desde la producción liderada por Michelle Alexander, aunque nunca se ofreció una explicación pública sobre el cambio.

En la última edición de 'Esta noche', la Chola Chabuca le recordó a Milett este momento. "Debe de haber sido muy duro y complicado anunciar que tú ibas a ser la Colorina, y no lo fueses. Eso a otra persona quizás la hubiera podido detener para siempre. En ese sentido, la actriz reveló que el proceso fue más complejo de lo que se pensaba. "Sí, pero yo siento que en ese momento sí no lo tomé bien. Dije: '¿Por qué, si hice mi casting como toda persona?' Hice tres castings", confesó. Su tono no fue de reclamo, sino de reflexión. "Pero a veces cuando no es, Cholita, no es", añadió.

PUEDES VER: Marcelo Tinelli se muestra más enamorado que nunca de Milett Figueroa y le manda romántico mensaje en 'Esta noche': "Te amo, mi vida"

lr.pe

Milett Figueroa revela el impulso que vivió en su carrera tras ser rechazada como 'Colorina'

Lejos de quedarse en el dolor, Milett transformó la experiencia en una motivación para seguir adelante. "Cuando una puerta se cierra, se abren muchísimas más. Sentí que cuando esa puerta se cerró se me abrió un universo entero. Se me abrió aquí e internacionalmente”, dijo, haciendo referencia a las oportunidades que comenzaron a surgir fuera del país. Su retiro de 'Colorina' no fue el fin de un sueño, sino el inicio de una nueva etapa.

La modelo peruana también reflexionó sobre la naturaleza de su carrera: "Sentí que fue como un: no importa, voy a seguir mi camino porque siempre vas a tocar puertas y siempre voy a seguir haciendo castings. Una carrera de actriz es eso: tocar puertas, que te digan que sí y después no", concluyó la novia de Marcelo Tinelli.

Ante sus palabras, la Chola Chabuca no dudó en expresarle toda su admiración y cariño a la artista de 32 años, quien actualmente no solo goza de una carrera en Perú, sino también en Argentina. "Una de las razones por las que genuinamente quiero a Milett es porque yo he visto en ella a una persona echada para adelante, que no agarró el camino de lo cómodo. Siempre te he visto enfrentándote a algo diferente", afirmó Ernesto Pimentel en el papel de la conductora.

Notas relacionadas
Milett Figueroa sorprende con su gran regreso a la TV peruana en ‘Eres mi sangre’: ¿qué papel tendrá?

Milett Figueroa sorprende con su gran regreso a la TV peruana en ‘Eres mi sangre’: ¿qué papel tendrá?

LEER MÁS
Marcelo Tinelli se muestra más enamorado que nunca de Milett Figueroa y le manda romántico mensaje en 'Esta noche': "Te amo, mi vida"

Marcelo Tinelli se muestra más enamorado que nunca de Milett Figueroa y le manda romántico mensaje en 'Esta noche': "Te amo, mi vida"

LEER MÁS
Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

LEER MÁS
Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

LEER MÁS
Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

LEER MÁS
Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

LEER MÁS
Christian Cueva transfiere S/12,000 a Pamela López por pensión de sus hijos y ella se burla en un video: "Llegó Navidad"

Christian Cueva transfiere S/12,000 a Pamela López por pensión de sus hijos y ella se burla en un video: "Llegó Navidad"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota