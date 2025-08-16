Durante mucho tiempo, el retiro de Milett Figueroa del protagónico en el remake peruano de 'Colorina' de 2017 fue un tema que generó revuelo. La actriz, que había sido anunciada como la figura principal del proyecto producido por Michelle Alexander, desapareció del elenco de forma sorpresiva tras haberse anunciado su importante papel. En su lugar, Magdyel Ugaz asumió el rol, y el cambio generó una ola de comentarios. Hasta ahora, Milett había optado por la discreción sobre el tema, pero en una reciente conversación íntima con la Chola Chabuca, decidió hablar con franqueza sobre lo que vivió: "¿Por qué, si hice mi casting?", expresó la famosa peruana, quien es novia del empresario argentino Marcelo Tinelli.

La declaración no solo sorprendió por su honestidad, sino por la madurez con la que Figueroa abordó un momento que, según sus propias palabras, no fue fácil de asimilar. "Hice tres castings. Pero a veces, cuando no es, Cholita, no es. Y cuando una puerta se cierra, se abren muchísimas más", agregó, dejando claro que el golpe inicial se transformó en una oportunidad para mirar hacia nuevos horizontes.

Milett Figueroa sobre su retiro de 'Colorina': "¿Por qué si hice mi casting?"

La elección de Milett Figueroa como protagonista de 'Colorina' fue recibida con entusiasmo, pero también con algunas críticas. Sin embargo, semanas después, la producción dio un giro inesperado: Magdyel Ugaz fue presentada como la nueva figura principal. La decisión, según se supo, vino desde la producción liderada por Michelle Alexander, aunque nunca se ofreció una explicación pública sobre el cambio.

En la última edición de 'Esta noche', la Chola Chabuca le recordó a Milett este momento. "Debe de haber sido muy duro y complicado anunciar que tú ibas a ser la Colorina, y no lo fueses. Eso a otra persona quizás la hubiera podido detener para siempre. En ese sentido, la actriz reveló que el proceso fue más complejo de lo que se pensaba. "Sí, pero yo siento que en ese momento sí no lo tomé bien. Dije: '¿Por qué, si hice mi casting como toda persona?' Hice tres castings", confesó. Su tono no fue de reclamo, sino de reflexión. "Pero a veces cuando no es, Cholita, no es", añadió.

Milett Figueroa revela el impulso que vivió en su carrera tras ser rechazada como 'Colorina'

Lejos de quedarse en el dolor, Milett transformó la experiencia en una motivación para seguir adelante. "Cuando una puerta se cierra, se abren muchísimas más. Sentí que cuando esa puerta se cerró se me abrió un universo entero. Se me abrió aquí e internacionalmente”, dijo, haciendo referencia a las oportunidades que comenzaron a surgir fuera del país. Su retiro de 'Colorina' no fue el fin de un sueño, sino el inicio de una nueva etapa.

La modelo peruana también reflexionó sobre la naturaleza de su carrera: "Sentí que fue como un: no importa, voy a seguir mi camino porque siempre vas a tocar puertas y siempre voy a seguir haciendo castings. Una carrera de actriz es eso: tocar puertas, que te digan que sí y después no", concluyó la novia de Marcelo Tinelli.

Ante sus palabras, la Chola Chabuca no dudó en expresarle toda su admiración y cariño a la artista de 32 años, quien actualmente no solo goza de una carrera en Perú, sino también en Argentina. "Una de las razones por las que genuinamente quiero a Milett es porque yo he visto en ella a una persona echada para adelante, que no agarró el camino de lo cómodo. Siempre te he visto enfrentándote a algo diferente", afirmó Ernesto Pimentel en el papel de la conductora.