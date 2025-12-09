La periodista Kathy Sheen conmovió a sus seguidores al compartir la primera imagen de sus bebés. Dos semanas después de haber dado a luz a las gemelas, la exreportera decidió mostrar públicamente un tierno retrato desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que simboliza fortaleza y esperanza en este nuevo capítulo de su vida.

Las pequeñas permanecen internadas desde el 20 de noviembre, tras nacer de manera prematura mediante una delicada cesárea. Según había revelado previamente Sheen, los médicos detectaron el síndrome de transfusión feto-fetal, condición que puso en riesgo la vida de una de ellas. Afortunadamente, ambas lograron llegar al mundo, aunque con semanas de anticipación y un peso inferior al promedio, razón por la cual continúan bajo observación médica.

Periodista Kathy Sheen presenta a sus gemelas por primera vez

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram el 8 de diciembre, Kathy Sheen presentó por primera vez una fotografía junto a las gemelas. Aunque optó por no mostrar el rostro de las pequeñas, un detalle enternecedor acaparó especial atención: una de ellas apoyó su mano sobre el pecho de su madre, mientras que la otra reposó la suya sobre la de su hermana, gesto que simboliza la ternura y la fortaleza del vínculo que las une desde sus primeros días de vida.

En la imagen, la influencer acompañó el momento con un mensaje cargado de emoción: "Las amo, hijtas. Gracias por enseñarme tanto. Espero seguir estando a la altura". La publicación fue compartida tras salir de la clínica, donde había acudido para amamantar a sus bebés.

"Es complicado": Kathy Sheen sobre el proceso junto a sus hijas en UCI

En ese contexto, Kathy Sheen se sinceró sobre el complejo proceso que atraviesa junto a sus hijas en la UCI, revelando las dificultades que enfrenta en su día a día. "No estoy comiendo bien porque no me da tiempo de cocinar. Es trabajo estar acá y es complicado", confesó en un video grabado desde su auto, justo antes de regresar a casa tras haberles dado leche materna.

La periodista reconoció que necesita mejorar su alimentación y contó que uno de los médicos recientemente se solidarizó con su situación al reconocer lo exigente que resulta amamantar a dos bebés al mismo tiempo. A pesar de los retos, Sheen dejó en claro que su amor por las gemelas es inmenso. "A estas niñas no les gusta la fórmula, me piden mi leche. Pero son perfectas. Hoy las tuve a las dos conmigo, cargaditas. Es hermoso, mágico", expresó con emoción.