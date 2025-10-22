HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Periodista Kathy Sheen llora al revelar que podría perder a uno de sus bebés y enfrentará delicada operación: “Estoy rezando por mis hijas”

“Estoy rezando por mis hijas”, confesó la periodista Kathy Sheen, quien recibió una terrible noticia a sus siete meses de embarazo. La vida de una de sus gemelas podría estar en peligro, incluso así se someta a la operación.

Kathy Sheen anunció meses atrás que se convertiría en madre primeriza. Foto: Composición LR/facebook.

En agosto de este año, Kathy Sheen anunció con orgullo que estaba embarazada de gemelos y exponía su felicidad cada vez que le preguntaban sobre el tema. Incluso tenía todo planificado para que sus niñas nacieran en diciembre.

Sin embargo, la exreportera de espectáculos reveló este miércoles 22 de octubre que padece un extraño síndrome que pone en riesgo la vida de una de sus bebés y, por ello, deberá someterse a una delicada operación. “Estoy rezando por mis hijas”, expresó llorando en un video publicado en sus redes sociales, donde pidió a sus seguidores que oren por sus pequeñas.

Kathy Sheen llora al contar que la vida de una de sus bebés está en peligro

“Me dieron la noticia de que tengo el síndrome de trasfusión feto fetal”, comenzó contando Kathy Sheen antes de explicar en qué consiste esta condición. “Yo al tener un embrazado donde ambas bebés están en una sola placenta, esta le transfiere más alimento y líquido a una de ellas, lo que hace que una tenga más peso que la otra. Esto provoca que mi placenta se llene de líquido al punto de explotar en cualquier momento y causar un parto prematuro”, señaló la comunicadora muy afectada y quien ya lleva siete meses de gestación.

La exreportera detalló que una de las posibles soluciones para evitar perder a una de sus bebés es someterse a una riesgosa operación. “Una de las soluciones para tratar este síndrome es realizarme una operación para que puedan filtrar el líquido de más en la placenta y cauterizar algunos vasos para que ambas gemelas crezcan igual”, precisó.  

Entre lágrimas, Kathy Sheen reconoció que incluso con la intervención existe el riesgo de que una de sus gemelas fallezca. “Si no se hace una intervención, hay una posibilidad de que, sin que me dé cuenta, una de ellas pierda la vida dentro de mí. También hay la posibilidad de que una de las dos no aguante la operación", compartió la también influencer, añadiendo que el procedimiento es bastante delicado y costoso.

PUEDES VER: Tomás Angulo tiene intercambio de palabras con Kathy Sheen tras discusión con Magaly Medina: “La nueva reportera”

lr.pe

Kathy Sheen reza para tener a sus gemelas con vida

En otra parte de su mensaje, Kathy Sheen afirmó que reza a diario para tener a sus gemelas con vida y puedan nacer sanas en el mes de diciembre, mes en que está planificado su alumbramiento. La periodista confía en que todo va a salir bien.

“Estoy rezando bastante por mis hijas pidiéndole a las dos que se aferren a mí, a la vida. Y siempre pensando positivo de que todo va a salir bien, y que voy a tener a las dos en diciembre como ya se había programado. Yo sé que todo esto es el primer reto de ellas para que vengan cosas mejores”, expresó con una sonrisa.

