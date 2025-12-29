Andrea Llosa explica por qué viajó sola con sus hijos y sin su pareja.

La conductora de televisión Andrea Llosa volvió a captar la atención del público tras confirmar el cierre definitivo de su programa 'Nunca más'. Luego de ese anuncio, la periodista optó por tomar una pausa y viajar fuera del país junto a sus hijos para recibir el Año Nuevo lejos del Perú. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la ausencia de su pareja, Pablo de Vinatea.

La situación generó especulaciones sobre una posible crisis sentimental, comentarios que se multiplicaron en redes sociales durante los últimos días.

Andrea Llosa aclara por qué viajó sin su pareja en Año Nuevo

Ante los cuestionamientos, Andrea Llosa decidió pronunciarse mediante su cuenta oficial de Instagram. La comunicadora dejó en claro que su relación sentimental continúa estable y que la decisión de no viajar juntos responde a un acuerdo familiar previamente establecido.

“Recuerden que soy mamá, tengo a mis dos hijos y recuerden también que yo no llegué a la vida Pablo sola, yo llegué con mis pequeños retoños igual que Pablo llegó a la mía con sus dos hijos. ¿Qué hacemos? pues nos turnamos, un Año Nuevo nos toca juntos y otro Año Nuevo nos toca con nuestros hijos”, explicó.

La dinámica familiar que mantiene Andrea Llosa con Pablo de Vinatea

Andrea Llosa precisó que este tipo de organización forma parte de su rutina como madre. En ese sentido, comentó que cada vez que le corresponde el periodo vacacional, aprovecha para viajar y compartir momentos a solas con sus hijos.

“Mis dos hijos y yo tenemos por costumbre siempre, me tocas a mí vacaciones, salimos a algún lugar. Eso es lo que tratamos de hacer, pasar tiempo con nuestros hijos a solas”, agregó. Asimismo, señaló que los hijos de ambos se conocen y mantienen una buena relación. No obstante, aclaró que las edades influyen en la planificación, ya que los menores de Pablo de Vinatea son más pequeños que los suyos.

Andrea Llosa y la reacción de sus hijos ante su nueva relación

En una entrevista exclusiva para Día D, Andrea Llosa reveló cómo sus hijos tomaron la noticia de su nueva relación sentimental. La periodista aseguró que siempre ha optado por una crianza basada en la honestidad y la comunicación directa.

Según relató, el proceso fue progresivo. Primero les comentó que estaba saliendo con alguien y, con el tiempo, decidió presentarles a su pareja de manera natural, sin imponer situaciones ni generar incomodidades. “Lo tomaron recontra bien”, afirmó la conductora.