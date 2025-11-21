HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Periodista Kathy Sheen dio a luz a gemelas, pero preocupa al revelar que están en UCI: “No querían estar dentro de mí”

Kathy Sheen anunció a través de Instagram que sus pequeñas nacieron por una cesárea de emergencia el jueves 20 de noviembre.

Kathy Sheen actualmente se dedica a su faceta como influencer y panelista en programas de espectáculos. Foto: Composición LR/Instagram.
Kathy Sheen actualmente se dedica a su faceta como influencer y panelista en programas de espectáculos. Foto: Composición LR/Instagram.

Kathy Sheen anunció que sus gemelas nacieron tras una cesárea y preocupó a sus seguidores al revelar que las bebés se encuentran internadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) “No querían estar dentro de mí”, contó la periodista a través de su cuenta de Instagram.

Además, la influencer, quien se grabó desde una camilla de clínica, reveló que las niñas llegaron al mundo el jueves 20 de noviembre, con solo 32 semanas de gestación, y que ahora los doctores se mantienen muy atentos a la evolución de ambas. “Está siendo un poco doloroso”, señaló la exreportera.   

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Periodista Kathy Sheen es hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: "Oren por mis hijitas"

lr.pe

Kathy Sheen anuncia que dio a luz a gemelas y que están internadas en UCI

“Ayer di a luz y me hicieron una cesárea de emergencia porque mis hijitas ya no querían estar dentro de mí, querían salir. Está siendo o un poco doloroso. Mis hijitas están en UCI ahorita. Todos los doctores están muy atentos con ella porque al nacer de 32 semanas están bien chiquitas y pesan poquísimo”, fueron las primeras palabras de Kathy Sheen tras convertirse en madre de gemelas, mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

La periodista agradeció a sus seguidores por las muestras de apoyo y contó que sus hijas lloraron fuerte al nacer, señal de que tienen buenos pulmones. “Yo estoy bien adolorida, pero sé que todo va a ir bien. Gracias a todas las personas que me han escrito, preocupadas por mí. Mis hijas lloraron un montón al nacer, así que tienen buenos pulmones. Gracias a todos por sus oraciones y ya les estaré contando cómo vamos”, finalizó.

PUEDES VER: Periodista Kathy Sheen pide ayuda económica para costear delicada operación que podría salvar la vida de sus gemelas

lr.pe

Kathy Sheen y el síndrome que puso en riesgo la vida de sus gemelas

Semanas atrás, Kathy Sheen reveló que su embarazo no estaba desarrollándose con normalidad debido a que los doctores le detectaron el síndrome de trasfusión feto fetal: “Yo al tener un embrazado donde ambas bebés están en una sola placenta, esta le transfiere más alimento y líquido a una de ellas, lo que hace que una tenga más peso que la otra. Esto provoca que mi placenta se llene de líquido al punto de explotar en cualquier momento y causar un parto prematuro”, explicó la comunicadora

Además, contó que, para evitar ese riesgo, tuvo que someterse a una operación costosa y delicada para salvar la vida de sus bebés, motivo por el que incluso pidió apoyo a sus seguidores para poder cubrir el tratamiento.

Notas relacionadas
Periodista Kathy Sheen es hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: "Oren por mis hijitas"

Periodista Kathy Sheen es hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: "Oren por mis hijitas"

LEER MÁS
Periodista Kathy Sheen revela que sus gemelas nacerán antes de tiempo tras cirugía para salvarlas y lanza pedido a usuarios

Periodista Kathy Sheen revela que sus gemelas nacerán antes de tiempo tras cirugía para salvarlas y lanza pedido a usuarios

LEER MÁS
Periodista Kathy Sheen pide ayuda económica para costear delicada operación que podría salvar la vida de sus gemelas

Periodista Kathy Sheen pide ayuda económica para costear delicada operación que podría salvar la vida de sus gemelas

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Josi Martínez revela que fue víctima de discriminación dentro de restaurante: “Me insultaron”

Josi Martínez revela que fue víctima de discriminación dentro de restaurante: “Me insultaron”

LEER MÁS
Magaly Medina muestra miradas y guiños que delatarían que Luigui Carbajal no habría estado solo en hotel de Lince

Magaly Medina muestra miradas y guiños que delatarían que Luigui Carbajal no habría estado solo en hotel de Lince

LEER MÁS
Prometido de Milena Zárate comparte publicación de otra mujer y cantante reacciona eliminando fotos de su compromiso

Prometido de Milena Zárate comparte publicación de otra mujer y cantante reacciona eliminando fotos de su compromiso

LEER MÁS
Silvia Núñez del Arco encaró a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad frente a su hija: “Mentiroso y malhablado”

Silvia Núñez del Arco encaró a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad frente a su hija: “Mentiroso y malhablado”

LEER MÁS
Waldir Felipa reaparece junto a Daniela Darcourt y sorprende con inesperado mensaje: "Volvimos"

Waldir Felipa reaparece junto a Daniela Darcourt y sorprende con inesperado mensaje: "Volvimos"

LEER MÁS
Récord histórico en Perú: Shakira es la primera mujer con 4 sold out en el Estadio Nacional de Lima

Récord histórico en Perú: Shakira es la primera mujer con 4 sold out en el Estadio Nacional de Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

Esposa de Luigui Carbajal revela por qué él fue a una habitación de hotel para entrevista de pódcast: “Algo de una conexión”

Melissa Klug reaparece y da sensible respuesta sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

Ely Yutronic anuncia, conmovida, su pausa de la conducción de 'ATV Noticias Edición Central': "Muchas gracias"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025