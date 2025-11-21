Kathy Sheen anunció que sus gemelas nacieron tras una cesárea y preocupó a sus seguidores al revelar que las bebés se encuentran internadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) “No querían estar dentro de mí”, contó la periodista a través de su cuenta de Instagram.

Además, la influencer, quien se grabó desde una camilla de clínica, reveló que las niñas llegaron al mundo el jueves 20 de noviembre, con solo 32 semanas de gestación, y que ahora los doctores se mantienen muy atentos a la evolución de ambas. “Está siendo un poco doloroso”, señaló la exreportera.

Kathy Sheen anuncia que dio a luz a gemelas y que están internadas en UCI

“Ayer di a luz y me hicieron una cesárea de emergencia porque mis hijitas ya no querían estar dentro de mí, querían salir. Está siendo o un poco doloroso. Mis hijitas están en UCI ahorita. Todos los doctores están muy atentos con ella porque al nacer de 32 semanas están bien chiquitas y pesan poquísimo”, fueron las primeras palabras de Kathy Sheen tras convertirse en madre de gemelas, mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

La periodista agradeció a sus seguidores por las muestras de apoyo y contó que sus hijas lloraron fuerte al nacer, señal de que tienen buenos pulmones. “Yo estoy bien adolorida, pero sé que todo va a ir bien. Gracias a todas las personas que me han escrito, preocupadas por mí. Mis hijas lloraron un montón al nacer, así que tienen buenos pulmones. Gracias a todos por sus oraciones y ya les estaré contando cómo vamos”, finalizó.

Kathy Sheen y el síndrome que puso en riesgo la vida de sus gemelas

Semanas atrás, Kathy Sheen reveló que su embarazo no estaba desarrollándose con normalidad debido a que los doctores le detectaron el síndrome de trasfusión feto fetal: “Yo al tener un embrazado donde ambas bebés están en una sola placenta, esta le transfiere más alimento y líquido a una de ellas, lo que hace que una tenga más peso que la otra. Esto provoca que mi placenta se llene de líquido al punto de explotar en cualquier momento y causar un parto prematuro”, explicó la comunicadora

Además, contó que, para evitar ese riesgo, tuvo que someterse a una operación costosa y delicada para salvar la vida de sus bebés, motivo por el que incluso pidió apoyo a sus seguidores para poder cubrir el tratamiento.