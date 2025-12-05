HOYSuscripcion LR Focus

Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Jefferson Farfán sorprende en vivo a 'Cuto' Guadalupe al regalarle un Rolex valorado en más de US$20.000

El exfutbolsita Jefferson Farfán dejó sorprendidos a los conductores de 'La Manada' luego de que le enviara como regalo un exclusivo Rolex valorizado en más de US$20.000 a su tío el 'Cuto' Guadalupe.

'Cuto' Guadalupe quedó sorprendido por el lujoso reloj Rolex que le regaló Jefferson Farfán.
'Cuto' Guadalupe visitó el streaming 'La Manada', emitido por el canal de YouTube 'Satélite+', propiedad de Jefferson Farfán. Durante su presentación, el exfutbolista recibió una sorpresa de su sobrino y exintegrante de la selección peruana: un reloj Rolex. Según la página oficial de esta exclusiva marca, este lujoso accesorio estaría valorado en más de 20.000 dólares.

El ostentoso regalo dejó impactado al 'Cuto', quien no dudó en darle la gracias a Jefferson Farfán. Además, mencionó que esta no es la primera vez que su sobrino le brinda un detalle lujoso. Anteriormente, le obsequio un auto de la marca Infiniti.

lr.pe

"Ustedes saben el amor y la gratitud que yo y mi familia entera siente hacia Jefferson. Siempre he sido uno de sus tíos favoritos, como él también mi sobrino favorito. Lo que ha hecho hoy día, no me lo imaginaba. Que iba a tener este detalle conmigo (...) Más allá de lo material, el orgullo de verlo a él, en ayudar a la familia, siempre voy a estar agradecido con él. Lo que es Jefferson en la vida es porque él se lo ha ganado", sentenció.

¿En cuánto está valorado el Rolex que le regaló Jefferson Farfán a su tío el 'Cuto' Guadalupe?

Según se ven en las imágenes del streaming. El reloj Rolex que regaló Jefferson Farfán al 'Cuto' Guadalupe sería un Rolex Submariner Date. Este lujoso accesorio tiene un costo de US$ 20.050, es decir, un aproximado de S/70.525, al cambio.

El modelo cuenta con una caja Oyster de 41 mm, elaborada en acero Oystersteel y oro amarillo y un brazalete Oyster de tres piezas compuesto por eslabones macizos. Esta combinación aporta resistencia y durabilidad, además de un acabado elegante típico de la línea clásica de la marca.

Reloj Rolex que Jefferson Farfán le regaló al Cuto Guadalupe.

