Espectáculos

Yahaira Plascencia sorprende al revelar que aún mantiene contacto con la hija mayor de Jefferson Farfán: "Hay mucho respeto y cariño"

La salsera contó que existe un cariño entre ella y Maialen Farfán, y que siempre se saludan cada vez que coinciden en algún lugar. Sin embargo, aclaró que no tiene ninguna relación con la madre del futbolista. 

Yahaira Plascencia afirma que mantiene contacto con hija de la 'Foquita'. Foto: Composición LR
La cantante de salsa Yahaira Plascencia sorprendió al declarar recientemente que aún mantiene contacto con Maialen Farfán, hija mayor de su expareja, el futbolista Jefferson Farfán. Reveló que entre ambas existe un vínculo de cariño y respeto que ha perdurado con el paso tiempo, pese a la mediática ruptura que tuvo con la 'Foquita' años atrás. La salsera sostuvo que no dudan en saludarse cordialmente si coinciden en algún lugar o evento.

"Con Maialen hay un cariño de siempre y cada vez que me la encuentro o nos vemos en algún lado, o en alguna disco, siempre nos saludamos, hay mucho respeto y cariño", contó la intérprete de 'Y le dije no' para 'Amor y Fuego'. No obstante, el buen trato que conserva con Maialen Farfán, es algo que no se repite hacia la madre del futbolista, con quien confesó no tener ningún tipo de contacto en la actualidad.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia da detalles del incómodo momento que pasó en aeropuerto al cruzarse con Jefferson Farfán: "¡Qué vergüenza!"

Yahaira Plascencia aclara sobre relación con la madre de Jefferson Farfán

Al consultársele sobre su verdadera relación con 'Doña Charo', mamá de Jefferson, Yahaira marcó distancia y reveló que no existe vínculo o comunicación alguna entre ambas, debido a que, a diferencia de Maialen, la ruptura con Farfán sí afectó el contacto. Sin embargo, la salsera sostuvo que si se encontrara con 'Doña Charo' no dudaría en saludarla con respeto.

"No, no tengo ningún tipo de contacto con la señora, nada. Hay que ser realistas, esa relación terminó hace muchísimo tiempo, cómo voy a tener contacto. Obviamente que les vaya muy bien en todo, hay respeto, pero más nada" confesó Plascencia. "Buenas, buenas, buenas", indicó que le diría a 'Charo' si algún día coinciden.

PUEDES VER: ¿Yahaira Plasencia o Laura Spoya? La inesperada respuesta de Farfán cuando le preguntaron a quién prefiere como conductora de TV

Yahaira Plascencia descarta algún junte con Jefferson Farfán

De manera tajante, la exintegrante de 'Son Tentación' también descartó la posibilidad de que suceda algún encuentro directo con Farfán luego de contar el episodio donde se cruzó con el exdelantero en el aeropuerto. "Un encuentro casual como lo que fue en el aeropuerto puede pasar en cualquier lado, pero en una fiesta privada, o en alguna reunión de un familiar de él, para nada", señaló.

