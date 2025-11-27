Darinka Ramírez protagoniza el videoclip de ‘Quieres ser mi amante’ de Los Conquistadores de la Salsa

El nuevo sencillo 'Quieres ser mi amante' se lanzará el 1 de diciembre en YouTube, donde Darinka aportará su carisma y sensualidad en esta versión salsa del famoso tema de Camilo Sesto. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El nuevo sencillo 'Quieres ser mi amante' se lanzará el 1 de diciembre en YouTube, donde Darinka aportará su carisma y sensualidad en esta versión salsa del famoso tema de Camilo Sesto. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Darinka Ramírez no deja de facturar. A raíz de que se revelara que es la madre de la última hija de Jefferson Farfán, la ahora influencer sorprende al participar en diversas campañas publicitarias y hasta en videoclips. Tras participar en el video de Nene Blas, la expareja de la ‘Foquita’ sorprendió al ser convocada por la orquesta Los Conquistadores de la Salsa.

A través de sus redes sociales, ‘Los reyes del Rico Rico’ se mostraron emocionado al anunciar el lanzamiento de su más reciente sencillo, ‘Quieres ser mi amante’, una versión en salsa del inolvidable tema de Camilo Sesto. En esta oportunidad, la modelo del videoclip será Darinka Ramírez.

Darinka Ramírez mostrará su lado más sensual en videoclip



El videoclip oficial de ‘Quieres ser mi amante’, que se estrenará este lunes 1 de diciembre en el canal de YouTube de la agrupación, cuenta con la participación protagónica de Darinka Ramírez, madre de la última hija del futbolista Jefferson Farfán. Su presencia aporta un toque de glamour y sensibilidad a la narrativa visual, reforzando el carácter romántico del tema.

La nueva propuesta musical combina la elegancia del romanticismo con el ritmo contagioso que caracteriza a la orquesta, que cuenta con 27 años de trayectoria artística, manteniendo la esencia melódica del original, pero con arreglos modernos que invitan al baile y a la emoción.

Trayectoria de Los Conquistadores de la Salsa



Durante casi 30 años, Los Conquistadores de la Salsa han forjado una carrera destacada, caracterizada por múltiples éxitos, giras internacionales y una profunda conexión con el público latino. Su habilidad para evolucionar sin perder su esencia, junto con la energía que transmiten en el escenario, los posiciona como una de las orquestas más emblemáticas de la salsa en Perú y América Latina.

Con su más reciente lanzamiento, la agrupación reafirma su compromiso con la innovación musical, buscando conectar con nuevas audiencias mientras preserva el estilo romántico que los caracteriza dentro del género salsero. La canción ‘Quieres ser mi amante’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y el videoclip se estrenará este lunes 1 de diciembre en el canal oficial de YouTube de Los Conquistadores de la Salsa.

