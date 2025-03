Después que la amistad entre Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo llegó a su fin, cuando Roly Ortiz detalló que aparentemente Carbajal había recibido un monto mayor tras el reencuentro de Skándalo, esta situación habría tomado un nuevo giro en la historia. “El cariño sobre las personas no se va de la noche a la mañana”, detalló el cantante.

En su momento, Luigui Carbajal negó estas acusaciones tras ser acusado de llevarse un monto mayor por el concierto, asegurando incluso que todos los detalles económicos del show por el reencuentro de Skándalo estaban claros desde hace meses. Sin embargo, Ricky Trevitazo se alejó de su excompañero por la supuesta estafa.

Luigui Carbajal demandó a Roly Ortiz

En entrevista en el programa ‘Crónicas de impacto’, Luigui Carbajal confesó que sí llegó a demandar a Roly Ortiz, creador de Skándalo, por la grave difamación en su contra al dejar entrever que se llevó más dinero por el concierto reencuentro de la agrupación que tuvieron en 2024.

“Yo estuve de viaje cuando salieron a decir cosas. Al señor (Roly Ortiz), ya no quiero ni decir su nombre, le he puesto una demanda. A Ricky (Trevitazo) no, al señor, que ahora es su compinche. Igual, le he mandado una demanda por difamación agravada, una demanda penal”, detalló el cantante.

En esa misma línea, Luigui Carbajal dejó entrever que le importa la amistad más que cualquier rencilla absurda: “Yo soy un ser humano. Yo siento, tengo cariño en realidad por la gente. Obviamente, a cualquiera le cuesta y le duele pensar que se dejó guiar por otras personas”.

¿Volverá a ser amigo de Ricky Trevitazo?

Por otro lado, le consultaron a Luigui Carbajal si existe la posibilidad de volver a ser amigo de Ricky Trevitazo, a lo que él respondió contundentemente.

“Por supuesto que sí. Obviamente, el cariño sobre las personas no se va de la noche a la mañana. Yo tengo cariño por las personas. Yo sé que están equivocados, yo sé que han fallado. Pero tienen que recapacitar y darse cuenta realmente que cuando dicen cosas pueden dañar a otras personas”, finalizó ante las cámaras.