El cantante peruano Ricky Trevitazo vivió una noche llena de emociones al llegar a la gran final de 'El gran chef famosos, la súper revancha'. En compañía de Jota Benz, compitió por la deseada 'olla de oro' en un episodio que será recordado por el público no solo por la intensidad de la competencia, sino también por el conmovedor momento protagonizado por el exintegrante de Skándalo. Entre lágrimas, Ricky dedicó unas sentidas palabras a Luigui Carbajal, su antiguo compañero de agrupación y su ahora examigo, dejando al descubierto los sentimientos encontrados tras el distanciamiento entre ambos.

Este inesperado episodio marcó uno de los momentos más emotivos del programa transmitido por Latina Televisión. Ricky, visiblemente conmovido, expresó lo difícil que ha sido para él estar lejos de alguien que en el pasado fue como un hermano. "Lo extraño un montón", expresó con lágrimas en los ojos, luego de ver algunas imágenes de ambos juntos en la cocina del reality culinario.

Las sentidas palabras de Ricky Trevitazo a Luigui Carbajal

Durante el final de 'El gran chef famosos', Ricky Trevitazo confesó frente a las cámaras lo mucho que extraña a Luigui Carbajal, con quien compartió grandes éxitos como parte de la agrupación Skándalo. Aunque su relación laboral y amical llegó a su fin tras el show de reencuentro del grupo, Ricky no ocultó el cariño que aún siente por el artista peruano.

Ricky Trevitazo llora por Luigui Carbajal. Foto: Captura Latina

"Lo que más pena me da es saber que mañana ya no estaremos acá. A pesar del tiempo y de lo que ha pasado fuera del programa, a Luiggi lo extraño un montón. Siento que me falta un pedazo de mi alma", expresó Ricky con la voz entrecortada.

Además, Trevitazo recordó los momentos que vivió junto a Carbajal, confesando que las imágenes de ambos juntos evocaban sentimientos de nostalgia y completitud. En sus palabras finales, también agradeció a sus compañeros y al jurado, destacando la experiencia de haber formado parte de este popular reality. "A la vez estar parado acá siento que me completa todo, los quiero mucho a todos, mucho a los 3 (jurados) y a ti Peláez, eres un ser de otro planeta", acotó.