Óscar Gayoso confiesa por qué decidió ocultar su batalla contra el cáncer: "No me gustan los dramas"

El comediante peruano Óscar Gayoso emocionó a su público al anunciar su regreso a los escenarios con un espectáculo en Barranco los días 3 y 8 de diciembre, tras su breve paso por Panamericana TV. En medio de su renovada agenda, el recordado conductor y humorista, quien estuvo varios años alejado de la pantalla hasta 2025, sorprendió al revelar detalles inéditos de su batalla contra el cáncer, una etapa que decidió atravesar en silencio en 2013.

Su presencia en el programa 'Café con la Chevez' permitió conocer aspectos íntimos de su vida, entre ellos la razón por la cual decidió mantener en reserva su lucha ante la enfermedad. Con serenidad, Gayoso explicó que prefirió no hacer pública su situación para evitar generar un ambiente de dramatismo alrededor de su figura.

Óscar Gayoso se presentará en Barranco el 8 de diciembre. Foto: composición LR/Facebook

Óscar Gayoso habla sobre sus actividades durante su larga ausencia en la televisión

Durante la entrevista con Carla Chevez, Gayoso no dudó en profundizar sobre su batalla contra el cáncer cuando la periodista le consultó por sus actividades durante sus diez años lejos de la televisión. El comediante reveló: "Cuando me pasa el episodio del cáncer en 2013, hago mi tratamiento, al año ya estaba ok, pero tenía que estar dos años más con un tratamiento especial no invasivo cada tres meses. Entonces son tres añitos y después era mi recuperación personal". Según detalló, esto último implicaba retomar la ejercitación con calma.

Más adelante, el artista explicó que, debido a una decisión, no quería hacer nada relacionado con el entretenimiento, por lo que optó por invertir el tiempo fuera de cámaras en otras actividades como el deporte. "Estuve enseñando técnicas y cosas en los gimnasios. Me asocié con unas personas también y dije qué bacán esta otra vida y dije voy a estar un tiempo así", precisó.

"No me gustan los dramas": Óscar Gayoso sobre por qué ocultó su enfermedad

En ese contexto, Carla Chevez le comentó a Óscar Gayoso que, a su parecer, él había sido uno de los primeros personajes de la farándula nacional en optar por llevar en silencio una batalla tan dura. Ante ello, el comediante se sinceró y explicó por qué decidió mantener un perfil bajo. "Lo que pasa es que, muy internamente, a mí no me gustan los dramas ni que te llamen para hablar de una enfermedad. Lo siento como si estuviera usando un tema tan delicado para hacer publicidad, y nada que ver", confesó.

Finalmente, el exparticipante de 'Humor recargado' dejó entrever que su personalidad no le permitía involucrarse en la dinámica que la televisión podría haber generado durante su proceso de recuperación. "Yo entiendo cómo es esto del negocio de la televisión, de las notas, de las cosas que venden y las que no. Entiendo cómo es, pero no voy a hablar. No es que yo diga que soy el súper auténtico, simplemente soy así. Y como soy así, a veces quieren controlar qué vas a decir o qué vas a hacer", sentenció.