HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 04 de diciembre

Espectáculos

Óscar Gayoso confiesa por qué decidió ocultar su batalla contra el cáncer: "No me gustan los dramas"

En medio de su gran regreso a los escenarios, Óscar Gayoso se sinceró sobre su lucha contra el cáncer, una etapa que atravesó en silencio en 2013, y reveló qué hizo durante su década alejado de la TV.

Óscar Gayoso, destacado comediante peruano, volvió a la TV en mayo de 2025 tras una década de ausencia.
Óscar Gayoso, destacado comediante peruano, volvió a la TV en mayo de 2025 tras una década de ausencia. | Foto: Café con la Chevez

El comediante peruano Óscar Gayoso emocionó a su público al anunciar su regreso a los escenarios con un espectáculo en Barranco los días 3 y 8 de diciembre, tras su breve paso por Panamericana TV. En medio de su renovada agenda, el recordado conductor y humorista, quien estuvo varios años alejado de la pantalla hasta 2025, sorprendió al revelar detalles inéditos de su batalla contra el cáncer, una etapa que decidió atravesar en silencio en 2013.

Su presencia en el programa 'Café con la Chevez' permitió conocer aspectos íntimos de su vida, entre ellos la razón por la cual decidió mantener en reserva su lucha ante la enfermedad. Con serenidad, Gayoso explicó que prefirió no hacer pública su situación para evitar generar un ambiente de dramatismo alrededor de su figura.

TE RECOMENDAMOS

¿COMO FUNCIONA EL ORÁCULO? CON LEANDRO LÓPEZ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Óscar Gayoso se presentará en Barranco el 8 de diciembre. Foto: composición LR/Facebook

Óscar Gayoso se presentará en Barranco el 8 de diciembre. Foto: composición LR/Facebook

PUEDES VER: Óscar Gayoso reaparece y anuncia regreso a los escenarios con show en Barranco: Una verdadera producción

lr.pe

Óscar Gayoso habla sobre sus actividades durante su larga ausencia en la televisión

Durante la entrevista con Carla Chevez, Gayoso no dudó en profundizar sobre su batalla contra el cáncer cuando la periodista le consultó por sus actividades durante sus diez años lejos de la televisión. El comediante reveló: "Cuando me pasa el episodio del cáncer en 2013, hago mi tratamiento, al año ya estaba ok, pero tenía que estar dos años más con un tratamiento especial no invasivo cada tres meses. Entonces son tres añitos y después era mi recuperación personal". Según detalló, esto último implicaba retomar la ejercitación con calma.

Más adelante, el artista explicó que, debido a una decisión, no quería hacer nada relacionado con el entretenimiento, por lo que optó por invertir el tiempo fuera de cámaras en otras actividades como el deporte. "Estuve enseñando técnicas y cosas en los gimnasios. Me asocié con unas personas también y dije qué bacán esta otra vida y dije voy a estar un tiempo así", precisó.

PUEDES VER: Óscar Gayoso reaparece y expone el verdadero motivo de su abrupta salida de Panamericana: Nunca me hablaron a la cara

lr.pe

"No me gustan los dramas": Óscar Gayoso sobre por qué ocultó su enfermedad

En ese contexto, Carla Chevez le comentó a Óscar Gayoso que, a su parecer, él había sido uno de los primeros personajes de la farándula nacional en optar por llevar en silencio una batalla tan dura. Ante ello, el comediante se sinceró y explicó por qué decidió mantener un perfil bajo. "Lo que pasa es que, muy internamente, a mí no me gustan los dramas ni que te llamen para hablar de una enfermedad. Lo siento como si estuviera usando un tema tan delicado para hacer publicidad, y nada que ver", confesó.

Finalmente, el exparticipante de 'Humor recargado' dejó entrever que su personalidad no le permitía involucrarse en la dinámica que la televisión podría haber generado durante su proceso de recuperación. "Yo entiendo cómo es esto del negocio de la televisión, de las notas, de las cosas que venden y las que no. Entiendo cómo es, pero no voy a hablar. No es que yo diga que soy el súper auténtico, simplemente soy así. Y como soy así, a veces quieren controlar qué vas a decir o qué vas a hacer", sentenció.

Notas relacionadas
Óscar Gayoso reaparece y anuncia regreso a los escenarios con show en Barranco: "Una verdadera producción"

Óscar Gayoso reaparece y anuncia regreso a los escenarios con show en Barranco: "Una verdadera producción"

LEER MÁS
Óscar Gayoso reaparece y expone el verdadero motivo de su abrupta salida de Panamericana: "Nunca me hablaron a la cara"

Óscar Gayoso reaparece y expone el verdadero motivo de su abrupta salida de Panamericana: "Nunca me hablaron a la cara"

LEER MÁS
Óscar Gayoso impacta al exponer serios problemas que lo llevaron a retirarse recientemente de Panamericana: "Era insostenible"

Óscar Gayoso impacta al exponer serios problemas que lo llevaron a retirarse recientemente de Panamericana: "Era insostenible"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina arremete contra Jorge Benavides por ir a Panamericana pese a contrato con ATV: “No lo puedes hacer”

Magaly Medina arremete contra Jorge Benavides por ir a Panamericana pese a contrato con ATV: “No lo puedes hacer”

LEER MÁS
Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

LEER MÁS
¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: “Emocionado y agradecido con el de arriba”

¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: “Emocionado y agradecido con el de arriba”

LEER MÁS
Tilsa Lozano revela detalles sobre Juan Vargas y Jackson Mora en su regreso a ‘El valor de la verdad’: “Familia es un sueño que siempre quise”

Tilsa Lozano revela detalles sobre Juan Vargas y Jackson Mora en su regreso a ‘El valor de la verdad’: “Familia es un sueño que siempre quise”

LEER MÁS
Magaly Medina enfrenta a Brian Rullán tras supuestas revelaciones a su chofer sobre infidelidades de Laura Spoya, pero mexicano se defiende

Magaly Medina enfrenta a Brian Rullán tras supuestas revelaciones a su chofer sobre infidelidades de Laura Spoya, pero mexicano se defiende

LEER MÁS
Gisela Valcárcel habla sobre su hija Ethel Pozo y el futuro de 'América Hoy' tras anunciar que se irá a Panamericana

Gisela Valcárcel habla sobre su hija Ethel Pozo y el futuro de 'América Hoy' tras anunciar que se irá a Panamericana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Espectáculos

Gisela Valcárcel sorprende al saludar a Karla Tarazona en su regreso a Panamericana TV, tras fuerte rumores de conflicto

Samantha Batallanos sorprende al revelar cómo paga su exclusivo Penthouse de S/12.000 mensuales: “Tengo mucho trabajo”

Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anuncia que se someterá a una cirugía para mejorar su apariencia y salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025