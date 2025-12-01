La cantante sorprendió a Cueva con varios detalles por su cumpleaños celebrado en Ecuador. Foto: Composición LR

La cantante sorprendió a Cueva con varios detalles por su cumpleaños celebrado en Ecuador. Foto: Composición LR

El amor volvió a hacerse notar entre Pamela Franco y Christian Cueva. En las últimas horas, la pareja generó comentarios en redes luego de que la cantante compartiera un conjunto de historias dedicadas al futbolista por su cumpleaños número 34 celebrado en Ecuador.

En las publicaciones, Franco dejó ver parte de la celebración que preparó con anticipación, mostrando tanto la reacción del deportista como la cercanía que mantienen.

Pamela Franco muestra la sorpresa que le hizo a Cueva por su cumpleaños

En una de las historias que subió la intérprete de “Dime la Verdad” a su cuenta de Instagram, se le observa dentro de una habitación decorada con pétalos de rosas rojas, globos y arreglos florales con dedicatoria, mientras ultimaba detalles de la sorpresa. El video estuvo acompañado de la versión en cumbia de “Hasta el fin del mundo”, canción que ella interpreta junto al futbolista.

En esa misma publicación, Franco añadió un mensaje romántico dedicado a su pareja: ““Te amo mi amor. Quiero verte sonreír siempre. Lo mejor para ti hoy y siempre”.

La otra sorpresa que preparó para el futbolista

En otro momento compartido por la artista, mostró la escena en la que sorprende a Christian Cueva con un bolso rojo como obsequio. En el video se le ve al ‘Aladino’ contento, acercándose a ella y tomándola de la cintura para luego empezar a bailar juntos y darse un beso.

Junto al video, la cantante escribió: “Te amo. No sabía cómo sorprenderte. Te amo mucho y todo lo que hago por ti es con amor”.

Pamela Franco viajó por Christian Cueva hasta Ecuador para festejarle su cumpleaños

Karla Franco, hermana de Pamela y quien la acompaño hasta Guayaquil, fue quien filtró las imágenes de la celebración en sus historias de Instagram. En ellas se ve a Christian Cueva y a la cantante posando junto a una torta con temática de la selección peruana y una decoración de globos, ambos luciendo muy sonrientes, previo al show privado que ofrecería la cumbiambera dentro de una vivienda.

Allí, la cantante interpretó uno de sus grandes éxitos, ‘Dile que nos amamos’, mientras el futbolista bailaba detrás de ella y los amigos íntimos de la pareja, incluidos los padres del jugador, festejaban y aplaudían a la artista.

