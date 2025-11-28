HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

La locutora respondió luego de que una pareja afirmara haberle entregado dinero para adquirir su inmueble en San Miguel. Señaló que el acuerdo no se dio porque fueron ellos quienes desistieron.

La locutora dio su versión tras reclamo de una pareja en Miami por la fallida compra de su departamento. Foto: Composición LR
La locutora dio su versión tras reclamo de una pareja en Miami por la fallida compra de su departamento. Foto: Composición LR

En la última emisión de Magaly TV La Firme se difundió el testimonio de una pareja radicada en Miami que acusó a Giovanna Valcárcel de haberles recibido alrededor de 50 mil dólares por la compra de un departamento en San Miguel que, según ellos, nunca llegaron a obtener.

De acuerdo con la versión de los esposos, todo inició como un trato de palabra por la amistad que mantenían con la locutora de radio. Indicaron que, durante un año y medio, realizaron depósitos con la intención de adquirir el dúplex de Giovanna; sin embargo, al pedir la documentación para formalizar la compra, habrían comenzado los problemas, por lo que decidir dar marcha atrás.

PUEDES VER Giovanna Valcárcel habla por primera vez sobre la salida del programa de Aldo Miyashiro: “Sabía que era temporal”

lr.pe

Pareja afirma que entregó $50 mil sin recibir el departamento

Milly Fonse y Juan Padrón, esposos radicados en Miami, señalaron que actuaron “de buena fe” porque confiaban en la figura pública y en los amigos que tenían en común. En su relato, mencionaron que Giovanna les ofreció el departamento que estaba vendiendo y que accedieron a pagarle en cuotas mientras avanzaba el proceso.

Sin embargo, indicaron que, al solicitar formalizar la compra con documentos legales, la comunicadora empezó a evadirlos. Ante ello decidieron desistir del proceso y pidieron la devolución del dinero entregado. “No estamos buscando hacerle daño, solo cerrar este capítulo”, expresaron, asegurando que procederán legalmente si no obtienen una solución.

PUEDES VER Giovanna Valcárcel revela el mal momento que vivió con Gisela Valcárcel: “Me dijo que no éramos parientes”

lr.pe

Giovanna Valcárcel se defiende ante la acusación

Valcárcel negó haber estafado a la pareja y aseguró que fue justamente su cercanía lo que la llevó a confiar sin firmar documentos. Según relató, retiró su departamento del mercado porque creyó en su compromiso, hasta que los esposos decidieron dar marcha atrás. “‘Giova, en honor a nuestra amistad, ya no queremos comprar el departamento’, esto no es un par de zapatillas, esto es un terreno que me ha costado a mí”, señaló.

La locutora recalcó que el dinero que recibió de parte de la pareja se destinaba al pago de la hipoteca del dúplex en San Miguel. Señaló que actuó de buena fe al reservarles la propiedad, confiando en el vínculo amical que tenían. Asimismo, indicó que obtuvo alrededor de 45.000 mil dólares y no 51.000 como mencionó la pareja.

Finalmente, afirmó que ha respondido todas las cartas notariales enviadas por la pareja y que está dispuesta a dialogar para llegar a una conciliación. No obstante, sostuvo que no devolverá el dinero pues, según su abogado, la decisión de desistir habría provocado un perjuicio económico.

