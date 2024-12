Durante su participación en el programa ‘El reventonazo de la chola’, Brenda Carvalho relató cómo un accidente la llevó a enfrentar una situación crítica. La conmoción fue palpable en el set, donde tanto el público como sus compañeros de programa se mostraron solidarios ante su relato. “Estuve a punto de morir”, confesó entre lágrimas.

Brenda Carvalho vivió un momento de gran emotividad durante su participación en el citado programa, ya que la artista brasileña rememoró una de las etapas más complicadas de su vida, cuando estuvo al borde de la muerte. Con lágrimas en los ojos, compartió detalles inéditos sobre esa dolorosa experiencia, la cual logró superar con fortaleza y determinación.

¿Qué le pasó a Brenda Carvalho?

El sábado 21 de diciembre, en el programa ‘El reventonazo de la chola’, se cerró su edición con la participación especial de Brenda Carvalho. Durante su intervención, la modelo expresó su profundo agradecimiento hacia los médicos, quienes le brindaron la atención necesaria para salvar su vida en época navideña.

“En el año 2022 pasé Navidad en UCI, yo nunca lo conté. Yo había despertado el 24 a las 10 de la noche en UCI. Tuve una complicación y me operaron 3 veces... no sabía dónde estaba, no recuerdo mucho. Recuerdo que tenía una foto conmigo, toda entubada”, detalló.

En esa misma línea, Brenda Carvalho no dudó en agradecer a los médicos, quienes, a pesar de las celebraciones navideñas y de fin de año, la atendieron.

“Agradezco a Dios que tenemos profesionales extraordinarios que siempre están, ya sea el 24 o el primero de enero. Son personas que tienen espíritu de salvación... El 24 de diciembre yo desperté y tenía un equipo de profesionales a mi alrededor celebrando la Navidad, así con cosa mínima. Tenía un pedazo de galleta, tenía un juguito en un vaso y esa fue la Navidad que tuve”, sentenció sobre lo que vivió.

La salud de Brenda Carvalho

Hace algunos meses, Brenda Carvalho compartió su experiencia cercana a la muerte, revelando que sufrió una hemorragia que requirió tres intervenciones quirúrgicas. Debido a la gravedad de su estado, la modelo fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos para recibir atención médica especializada.

“Yo decía que me siento mal, fui a hacer show, estaba en Chincha... Fui al baño y tenía una barriga de 6 meses, era sangre y me dolía (...) No sentía dolor en el vientre, sino que estuve todo por horas con la hemorragia y, según el doctor, estuve por 10 horas con la hemorragia y me operaron en Chorrillos, no llegaba (...) Hasta el cura me llevaron, fue gravísimo, estaba yéndome para el otro lado”, confesó la animadora infantil.