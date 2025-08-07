El cumpleaños número 33 de Ana Paula Consorte no solo reunió a Paolo Guerrero, amigos cercanos y figuras del espectáculo local en una fiesta privada en Lima, sino que también fue escenario de un incómodo episodio que encendió las redes sociales. Durante la celebración, un animador confundió a la homenajeada con Alondra García, expareja del futbolista, provocando sorpresa e incomodidad entre los presentes.

El incidente, registrado en video y difundido rápidamente en plataformas como TikTok, no pasó desapercibido. La reacción de Ana Paula Consorte quedó captada en cámara, mientras que Brenda Carvalho, también presente en el evento, intentó aclarar públicamente lo ocurrido. Sin embargo, sus palabras generaron una fuerte ola de cuestionamientos en redes sociales.

Brenda Carvalho defiende a Ana Paula Consorte

Días después del evento, fue Brenda Carvalho quien rompió el silencio. Desde su cuenta oficial en TikTok, la bailarina y figura televisiva pidió a los usuarios que no saquen las cosas de contexto. “Para los curiosos, no saquen de contexto una frase. La frase fue: ‘Ay, cómo baila Aloca, ay, cómo baila Brendita’”, explicó, intentando desmentir que el animador hubiera mencionado a Alondra García durante la animación de la fiesta.

El episodio ocurrió mientras se presentaba la orquesta de Bryan Torres. El animador, con micrófono en mano y animando al público, habría dicho la frase que muchos interpretaron como: “¡¿Cómo baila Alondra?!”, dirigiéndose erróneamente a Ana Paula Consorte. Según Brenda Carvalho, todo se trató de una confusión fonética. “Dejen a Ana disfrutar, creo que cada uno lo hace como desea y con quien desea también. No entiendo por qué le buscan tres patas al gato. Sean felices”, agregó en su publicación.

Critican a Brenda Carvalho en redes

La explicación de Brenda Carvalho no convenció a una gran parte del público. En los comentarios de TikTok, muchos aseguraron que el nombre mencionado fue claramente “Alondra”, y cuestionaron la versión dada por la bailarina. “No aclares que oscureces, Brendita”, “Tú misma abriste los ojos al escuchar el nombre”, y “No quieras tapar el sol con un dedo”, fueron algunas de las respuestas más repetidas por los usuarios.

A pesar de las críticas, los comentarios no fueron ofensivos, y la mayoría se expresó con respeto hacia la artista brasileña. No obstante, la percepción general fue que la defensa complicó aún más la situación. Muchos se preguntaron por qué el animador mencionaría a “Brendita” y no a la propia Ana Paula, quien era la protagonista del evento.