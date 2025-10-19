Durante una transmisión en vivo en TikTok junto al periodista Suriel Chacón, Aldo Miyashiro abordó las dudas sobre la continuidad de su programa ‘Habla Chino’ en Willax TV, luego de que el espacio no saliera al aire los días 15, 16 y 17 de octubre. El presentador aclaró que su ausencia no se debió a una sanción, sino a una pausa acordada mientras se definía su futuro en el canal.

El actor y conductor explicó que su participación en una marcha el 15 de octubre provocó incomodidad en algunos miembros de la gerencia. Por ello, sostuvo una reunión con el gerente general de Willax, en la que expuso su posición y pidió que se revisaran todas sus declaraciones públicas. “Le dije: ‘Revisa absolutamente todo lo que he dicho. Si en alguna declaración he faltado al contrato, he insultado a alguien o he faltado el respeto, me avisas y no hay problema’. Yo no tengo nada que esconder”, señaló el conductor.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Aldo Miyashiro sobre Willax: "Les doy la mano, agradezco la oportunidad y me voy tranquilo"

Durante su conversación con la gerencia de Willax, Aldo Miyashiro propuso tres posibles escenarios respecto a su futuro en el canal y el del programa ‘Habla Chino’. El primero fue su salida definitiva, en caso de que su presencia en la marcha fuera considerada algo imperdonable. “Si ir a una marcha les parece una falta gravísima y no corresponde a la línea del canal, está bien. Yo les doy la mano, agradezco la oportunidad y me voy tranquilo. Creo mucho en la libertad, tanto mía como de ellos”, afirmó.

El segundo escenario planteado por la pareja de Gía Rosalino consistía en que Willax mantuviera el programa sin él al frente, para no afectar al equipo técnico y de producción. “Como has invertido en mi programa y la escenografía es bien bonita, te pido que mi equipo se quede trabajando y llames a otro conductor. Sacas al Chino nomás y continúan con el programa”, explicó.

Finalmente, el tercer panorama que expuso Miyashiro fue continuar al mando de ‘Habla Chino’, siempre que ambas partes estuvieran conformes. “Si quieren que yo continúe, me avisan. Hagan su directorio, conversen y me cuentan. Lo que debe primar es la tranquilidad”, comentó el presentador.

Se define la continuidad de Aldo Miyashiro en Willax el 20 de octubre

El futuro del programa ‘Habla Chino’ quedará en manos del directorio de Willax TV, que se reunirá el lunes 20 de octubre para determinar si el espacio nocturno volverá al aire o si se realizarán cambios. Según detalló Aldo Miyashiro, la pausa de tres días fue acordada entre ambas partes mientras se esperaba la decisión final.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Me dijeron: ‘Vamos a tener una reunión con el ingeniero y el directorio’. Entonces, acordamos no salir miércoles, jueves y viernes, y esperar el resultado de esa conversación”, relató el conductor. De esta manera, la continuidad de ‘Habla Chino’ y la permanencia de Miyashiro en Willax dependen ahora del resultado de esa sesión interna.