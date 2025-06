Andrea San Martín se presentó en vivo en el programa 'Amor y fuego' para abordar la tensa relación que mantiene con Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, y sorprendió al público al hacer una revelación sobre Sebastián Lizarzaburu, progenitor de su primera hija. La exchica reality dejó en claro que no recibe dinero directo del 'Hombre Roca', pues ambos llegaron a un acuerdo que les permite evitar conflictos legales y manejar la crianza de su hija mayor con fluidez.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Durante su participación, Andrea habló con total sinceridad sobre la diferencia entre ambas relaciones parentales. Por un lado, aseguró que busca conciliar con Juan Víctor, quien actualmente solicita la custodia compartida de su hija menor y, según ella, estaría interesado en llevársela a vivir a Estados Unidos. Por otro lado, destacó que su relación con Sebastián es mucho más funcional, al punto de no requerir depósitos económicos directos.

Andrea San Martín y su acuerdo con Sebastián Lizarzaburu

La influencer explicó que con el 'Hombre Roca' tienen una tenencia compartida pactada, lo que ha facilitado una crianza más equilibrada. “Yo por parte de Sebastián no recibo ni un sol porque él se encarga de los pagos absolutamente directos, es un pacto que nosotros tenemos”, declaró la expareja de Deyvis Orosco ante 'Peluchín' y Gigi Mitre.

Además, Andrea San Martín también aprovechó para responder a quienes la critican por temas económicos: “Entonces, este mundo donde me quieren poner como si a mí me interesara el dinero... Yo me hago cargo de los gastos mayores de mis hijas, los más fuertes. A nivel de Sebastián, él tiene sus cosas pactadas. A mí no me entra ningún dinero como tal de su pensión.”

¿Cuánto recibe Andrea San Martín por la pensión de su hija con Juan Víctor?

En contraste, Andrea San Martín reveló que Juan Víctor le deposita S/ 1.400 mensuales, monto fijado por el Poder Judicial luego de una actualización solicitada tras el ingreso de su hija al colegio. En un inicio, la pensión era de S/ 800, pero se incrementó por disposición judicial. Aunque ha pedido un nuevo reajuste, aclaró que se ajusta a lo que el juez determine.

Además, recordó que presentó una demanda por devengados debido al incumplimiento en el pasado, lo que generó una orden de impedimento de salida del país para Juan Víctor. Según la influencer, una vez que esa deuda sea saldada, su abogado está habilitado para solicitar el levantamiento de dicha medida. A pesar de todo, Andrea San Martín expresó su deseo de mejorar la comunicación por el bienestar emocional de su hija, quien incluso recibe terapia psicológica debido a la tensión entre sus padres.