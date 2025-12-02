Tras el anuncio del fin de la relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, un video difundido en redes sociales reveló que una fuerte discusión por la hija mayor del salsero habría sido el detonante de su ruptura definitiva. En la grabación, registrada el 19 de noviembre, el cantante explicó que el conflicto se originó cuando decidió dedicar tiempo a Galiana, su hija mayor, por su cumpleaños.

“Mi hija, la mayor, necesita mi atención y yo no voy a dejar tirada a mi hija tampoco”, expresó el salsero visiblemente incómodo al relatar lo ocurrido. Días después de este altercado, el 1 de diciembre, la hija de Melissa Klug compartió su comunicado oficial anunciando la separación. A pesar de haber celebrado juntos el cumpleaños de uno de sus hijos, la pareja volvió a terminar su romance, marcando una nueva ruptura tras haber pasado previamente por una separación escandalosa.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZAS Y FLORECIMIENTOS 2026 CON EL MAESTRO LAKSHMI | ¿QUÉ ES LA SANTA MUERTE? | ASTROMOOD

Bryan Torres confiesa cuál fue el motivo de su pelea con Samahara Lobatón antes de su separación

En el video en vivo que el cantante participó, detalló que el malestar con Samahara Lobatón por su rol de padre y la demanda de tiempo que exige la joven. Bryan Torres aseguró que su agenda como integrante de la orquesta Barrio Fino lo tiene ocupado, y que debía equilibrar sus compromisos laborales con la atención a sus hijos. “Si tú tienes cita con tu hijo y puedes ir sola, mientras yo voy a ver a mi hija porque ya tenía cuadrado ir a verla… ¿Qué tiene de malo?”, cuestionó.

El salsero enfatizó que su hija mayor merecía su presencia y que no estaba dispuesto a fallarle: “Yo no voy a decirle a mi hija: ‘No puedo, perdóname’. No. Tengo que ir a verla. ¿Le voy a mentir? Mi hija ya está grande, se da cuenta”, sostuvo. Este episodio habría generado un quiebre en la convivencia con Samahara, tomando mayor relevancia cuando, en su comunicado, Bryan aseguró que “mis hijos están involucrados… comenzando por Galiana”.

Horas después de confirmarse la separación, la expareja de Samahara compartió en sus historias de Instagram mensajes dedicados a sus hijos, en especial a su primogénita: “Galiana, te amo con mi alma y nadie nunca me pondrá contra tuya. Tú y tus hermanos son únicos y mi prioridad para la vida", escribió.

Comunicado de Bryan Torres. Foto: Instagram

Bryan Torres niega infidelidad a Samahara Lobatón tras comunicado de separación

Bryan desmintió que su separación fue provocada por una infidelidad a Samahara Lobatón, quien dejó entrever una tercera persona en su relación: “No es por un tercero ni conversaciones ni infidelidad como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas. Así que seguiré con mi vida, tranquilo como lo vengo haciendo. Estoy puesto solo al trabajo y mis hijos. Esto no me lo redacto nadie, lo habló desde mi corazón”, compartió el cantante.

"Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan, y cuando hay que irse hay que irse. En el momento exacto, sin esperar más”, agregó en su comunicado.