EN VIVO | Alianza empata 1 a 1 a Cristal en playoffs de Liga 1
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP
Espectáculos

Magaly Medina critica a Samantha Batallanos tras presumir exclusivo penthouse en San Isidro: ''Me gustaría saber si una persona pueda pagar sus gastos''

Samantha Batallanos genera polémica tras exhibir su lujoso penthouse en San Isidro, lo que ha desencadenado dudas sobre la procedencia de sus ingresos.

Magaly Medina cuestionó la vida llena de lujos de Samantha Batallanos.
Magaly Medina cuestionó la vida llena de lujos de Samantha Batallanos. | Foto: composición LR/IG - Samantha Batallanos/Magaly TV: la firme

Tras la exhibición del lujoso penthouse de Samantha Batallanos, numerosos comentarios en redes sociales han puesto en duda la procedencia de los ingresos que le permiten mantener una vida llena de lujos. Ante ello, la periodista de espectáculos Magaly Medina no dudó en criticar la situación y cuestionó abiertamente cómo la modelo financia su elevado estilo de vida.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el estilo de vida de Samantha Batallanos?

En su reciente programa 'Magaly TV: la firme', la conductora de televisión habló en detalle sobre los gastos mensuales de la modelo en el penthouse ubicado en San Isidro. En esa misma línea, comentó con asombro que el alquiler bordea los S/ 11.000 y que el costo de mantenimiento llega a los S/ 1.000 mensuales.

SATURNO RETRÓGRADO PODRÍA AFECTAR ÁREAS DE TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

lr.pe

''S/ 11.000 no es algo que la generalidad de las personas pueda pagar, es muchísimo dinero. Tienes que ganar cuánto para darte ese estilo de vida'', expresó.

Incluso, la propia Magaly Medina presentó un reportaje sobre el penthouse y señaló que los ingresos de Batallanos podrían provenir de su participación en el programa ‘la chola chabuca’. Sin embargo, precisó que la magnitud de sus gastos mensuales sigue generando especulaciones, ya que no se correspondería con esas actividades.

PUEDES VER: Álvaro Rod desmiente a Samantha Batallanos por llamarlo 'tacaño' y le recuerda que le compró un champú de S/500 antes de separarse

lr.pe

El historial de Samantha Batallanos residiendo en lugares exclusivos

Además, recordó a sus televidentes que adquirir un inmueble en esa zona puede superar el medio millón de dólares. También cuestionó el estilo de vida lleno de lujos de la modelo, al mencionar su historial de exclusivos domicilios, como propiedades en el malecón de Miraflores y en las inmediaciones del hotel Marriott. Según la periodista, este recorrido residencial incrementa las dudas sobre la verdadera procedencia de sus ingresos.

''Me encantaría saber cuáles son esos trabajos que le permiten vivir de esa manera tan holgada. No es porque sea chismosa, sino porque me gusta saber si una persona puede pagar sus gastos. De lo contrario, uno se queda con la duda y uno se pregunta, ¿cómo lo hace?'', sentenció.

