Samantha Batallanos se va del programa de Israel Dreyfus mientras compartía el set con la tiktoker Moca. | Foto: composición LR/Por no decirlo - YouTube

Samantha Batallanos se va del programa de Israel Dreyfus mientras compartía el set con la tiktoker Moca. | Foto: composición LR/Por no decirlo - YouTube

Samantha Batallanos protagonizó un momento incómodo durante una transmisión en vivo del podcast de Israel Dreyfus. La modelo abandonó repentinamente el set tras mostrar su incomodidad por la presencia de la tiktoker Moca. Según declaró, la creadora de contenido estaba recibiendo mayor atención durante la conversación, lo que generó su fastidio y la llevó a salir abruptamente del programa.

Este gesto reflejó su molestia ante la situación, en la que aparentemente se habría sentido desplazada o poco valorada en el tiempo que compartían en el set con la creadora de contenido.

La abrupta salida de Samantha Batallanos del programa de Israel Dreyfus

Cuando todo transcurría con normalidad en el programa de Israel Dreyfus, mientras Moca compartía sus comentarios, la modelo peruana Samantha Batallanos de repente decidió retirarse de la conversación, lo que sorprendió a los panelistas del podcast 'Xnodecirlo'. Su salida inesperada reflejó claramente su molestia y rechazo hacia la dinámica que se estaba desarrollando en el set, dejando a todos los presentes atónitos ante su actitud.

“Chicos, la verdad estoy superaburrida. Ella (Moca) no tiene la culpa, pero veo que solamente está hablando con ella. Prefiero irme, no me siento cómoda”, dijo la modelo.

Sin embargo, ante la reacción de Batallanos, la tiktoker Moca no ocultó su asombro por la repentina salida de la invitada: “Yo tampoco entendí nada y por eso me quedé callada”, declaró la creadora de contenido.

La salida de Samantha Batallanos causó sorpresa y comentarios entre los espectadores y en redes sociales, debido a la tensión que se percibió en vivo.

La reacción del público ante la inesperada salida de Samantha Batallanos

La reacción del público no se hizo esperar. En TikTok, las opiniones estuvieron divididas: mientras algunas personas respaldaron la decisión de la modelo y consideraron comprensible su incomodidad, otras cuestionaron su actitud y señalaron que Batallanos habría buscado convertirse en el centro de atención durante la conversación. Entre los mensajes más destacados se puede apreciar: ''Bien, Samantha Batallanos, nos hiciste el día, ya que Moca es más aburrida'', ''La vida es bien random. Nunca pensé ver a la Batallanos sintiéndose menos al lado de ‘Moca’'', ''Moca, eres bien directa. Vaya con Dios entonces'', ''Se sintió opacada'', ''Samantha se sintió así porque invitaba a gente desconocida; por eso, se aburrió y se fue''.