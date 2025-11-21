HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Samantha Batallanos abandona el podcast de Israel Dreyfus ante la presencia de 'Moca': ''Solo están conversando con ella''

Samantha Batallanos expresó su molestia al notar que los conductores de Xnodecirlo hablaba más con 'Moca', lo que precipitó su salida del set del programa.

Samantha Batallanos se va del programa de Israel Dreyfus mientras compartía el set con la tiktoker Moca.
Samantha Batallanos se va del programa de Israel Dreyfus mientras compartía el set con la tiktoker Moca. | Foto: composición LR/Por no decirlo - YouTube

Samantha Batallanos protagonizó un momento incómodo durante una transmisión en vivo del podcast de Israel Dreyfus. La modelo abandonó repentinamente el set tras mostrar su incomodidad por la presencia de la tiktoker Moca. Según declaró, la creadora de contenido estaba recibiendo mayor atención durante la conversación, lo que generó su fastidio y la llevó a salir abruptamente del programa.

Este gesto reflejó su molestia ante la situación, en la que aparentemente se habría sentido desplazada o poco valorada en el tiempo que compartían en el set con la creadora de contenido.

PUEDES VER: Samantha Batallanos confirma el fin de su relación con el cantante Álvaro Rod y aclara: “Él nunca me prohibió nada”

lr.pe

La abrupta salida de Samantha Batallanos del programa de Israel Dreyfus

Cuando todo transcurría con normalidad en el programa de Israel Dreyfus, mientras Moca compartía sus comentarios, la modelo peruana Samantha Batallanos de repente decidió retirarse de la conversación, lo que sorprendió a los panelistas del podcast 'Xnodecirlo'. Su salida inesperada reflejó claramente su molestia y rechazo hacia la dinámica que se estaba desarrollando en el set, dejando a todos los presentes atónitos ante su actitud.

“Chicos, la verdad estoy superaburrida. Ella (Moca) no tiene la culpa, pero veo que solamente está hablando con ella. Prefiero irme, no me siento cómoda”, dijo la modelo.

PUEDES VER: Samantha Batallanos le dice de todo a Fabio Agostini tras apasionado beso en reality chileno: "Nadie lo tomaría en serio"

lr.pe

Sin embargo, ante la reacción de Batallanos, la tiktoker Moca no ocultó su asombro por la repentina salida de la invitada: “Yo tampoco entendí nada y por eso me quedé callada”, declaró la creadora de contenido.

La salida de Samantha Batallanos causó sorpresa y comentarios entre los espectadores y en redes sociales, debido a la tensión que se percibió en vivo.

La reacción del público ante la inesperada salida de Samantha Batallanos

La reacción del público no se hizo esperar. En TikTok, las opiniones estuvieron divididas: mientras algunas personas respaldaron la decisión de la modelo y consideraron comprensible su incomodidad, otras cuestionaron su actitud y señalaron que Batallanos habría buscado convertirse en el centro de atención durante la conversación. Entre los mensajes más destacados se puede apreciar: ''Bien, Samantha Batallanos, nos hiciste el día, ya que Moca es más aburrida'', ''La vida es bien random. Nunca pensé ver a la Batallanos sintiéndose menos al lado de ‘Moca’'', ''Moca, eres bien directa. Vaya con Dios entonces'', ''Se sintió opacada'', ''Samantha se sintió así porque invitaba a gente desconocida; por eso, se aburrió y se fue''.

Notas relacionadas
Jonathan Maicelo revela posible vínculo de Samantha Batallanos con Andrés Hurtado 'Chibolín': "La apoyó con unos temitas"

Jonathan Maicelo revela posible vínculo de Samantha Batallanos con Andrés Hurtado 'Chibolín': "La apoyó con unos temitas"

LEER MÁS
Samantha Batallanos advierte peligro de cárcel para Jonathan Maicelo tras minimizar agresiones en su contra: "¡Basta ya!"

Samantha Batallanos advierte peligro de cárcel para Jonathan Maicelo tras minimizar agresiones en su contra: "¡Basta ya!"

LEER MÁS
Samantha Batallanos confiesa que se arrepiente de haber intentado volver con Jonathan Maicelo: "Tenía que hacerse justicia"

Samantha Batallanos confiesa que se arrepiente de haber intentado volver con Jonathan Maicelo: "Tenía que hacerse justicia"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Orozco y Hugo Lezama se reencuentran luego de dos años del final de 'Moloko Podcast': “Nos vamos a divertir”

Carlos Orozco y Hugo Lezama se reencuentran luego de dos años del final de 'Moloko Podcast': “Nos vamos a divertir”

LEER MÁS
Macla Yamada revela curiosa anécdota al conocer a Shakira en el ‘Camina con la Loba’: "Me pisó"

Macla Yamada revela curiosa anécdota al conocer a Shakira en el ‘Camina con la Loba’: "Me pisó"

LEER MÁS
Laura Spoya, Mario y Gerardo Pe suspenden emisión de podcast y revelan motivos: "Les pedimos una disculpa"

Laura Spoya, Mario y Gerardo Pe suspenden emisión de podcast y revelan motivos: "Les pedimos una disculpa"

LEER MÁS
Compañeros de streaming de 'Doble sentido' expresan su solidaridad con Onelia Molina tras su pérdida: “Mucha fuerza”

Compañeros de streaming de 'Doble sentido' expresan su solidaridad con Onelia Molina tras su pérdida: “Mucha fuerza”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Streamers

Carlos Orozco y Hugo Lezama se reencuentran luego de dos años del final de 'Moloko Podcast': “Nos vamos a divertir”

Macla Yamada revela curiosa anécdota al conocer a Shakira en el ‘Camina con la Loba’: "Me pisó"

Laura Spoya, Mario y Gerardo Pe suspenden emisión de podcast y revelan motivos: "Les pedimos una disculpa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025