La urraca reaccionó al gesto cariñoso de su esposo durante su presentación en La Bella Luz. Foto: Composición LR

El sábado 29 de noviembre se vivió una noche de música y celebración en el Parque Lloque Yupanqui, en Los Olivos, donde la agrupación La Bella Luz celebró su aniversario 31 ante un público que coreó cada uno de sus éxitos.

Durante el evento, Magaly Medina hizo su aparición en el escenario tras ser elegida como madrina. Con un traje brillante de lentejuelas, la conductora se animó a bailar al ritmo de “Coqueta”, generando la ovación del público. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de su esposo, Alfredo Zambrano, quien no dejó de mirarla con una sonrisa mientras ella intentaba seguir la coreografía.

Magaly se pronuncia sobre la reacción de Alfredo Zambrano al verla bailar

Durante la última edición de Magaly TV, La Firme, la conductora comentó entre risas las miradas que su esposo le dedicó cuando salió a bailar cumbia, gestos que se hicieron virales en redes sociales. Fiel a su estilo, admitió que no tiene talento para el baile, pero aseguró que para los ojos del notario eso no importa.

“Como han visto, al que sí le parece que yo bailo extraordinario es a mi esposo. A él le parece que soy la mejor bailarina de todos los tiempos. Pero bueno, eso se llama amor”, dijo.

Habló de su rol como madrina en el aniversario de La Bella Luz

La “urraca” también recordó su presentación en el escenario, donde fue recibida con aplausos mientras lucía un traje diseñado especialmente para ella. El momento más comentado fue su interpretación de “Coqueta”, que rápidamente circuló en redes. La conductora tomó con humor su participación y reiteró que lo suyo no es el baile.

“Nos divertimos mucho. Yo, como lo hago acá y como lo he hecho durante muchísimos años, disfruto la música a mi manera. La gente sabe que es parte de mi autenticidad. Pia siempre ha tenido talento para eso desde que era chiquita, ella baila muy bien. (…) Lo mío no es el baile, es el raje. Me sacan de mi elemento y yo no sé. Según yo estaba bailando extraordinariamente bien”, expresó.