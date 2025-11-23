HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Álvaro Rod desmiente a Samantha Batallanos por llamarlo 'tacaño' y le recuerda que le compró un champú de S/500 antes de separarse

En una entrevista, el integrante de 'Hermanos Yaipén', Álvaro Rod, mostró el voucher del champú de S/500 y confesó que, la segunda vez que no se lo regaló, fue porque ya estaban por terminar la relación.

Álvaro Rod tilda de 'mentirosa' a Samantha Batallanos y le recuerda el motivo por el que no le compró el costoso champu.
Álvaro Rod tilda de 'mentirosa' a Samantha Batallanos y le recuerda el motivo por el que no le compró el costoso champu. | Foto: composición LR

Álvaro Rod y Samantha Batallanos continúan sacando a la luz detalles incómodos de su relación y lanzándose acusaciones cada vez más personales. Esta vez el cante de 'Los Hermanos' no se quedó callado y desmintió a la exMiss Grand Perú por calificarlo de 'tacaño' en una reciente entrevista con un medio local. Según las declaraciones de la modelo, el compositor de 'Escúchame mi amor' se habría negado a comprarle un champú.

Esta no es la primera vez que Samantha Batallanos expone a su expareja Álvaro Rod. En más de una ocasión, la exparticipante de 'Peru's nex top model' ha dejado en claro que, durante su relación con el cumbiambero, ha tenido que asumir sus propios gastos, más no como él indica que la llenaba de detalles.

Álvaro Rod desmiente a Samantha Batallanos y le recuerda a la modelo que le pidió costoso champú antes de separarse

En una reciente entrevista con Radio Mar, Álvaro Rod se pronunció sobre el reciente calificativo que le mandó su expareja, Samantha Batallanos. El cumbiambero le recordó que sí le compró el famoso champu que le había pedido, sin embargo, en una segunda ocasión ya no invirtió esos S/500 en el costo producto porque ambos se encontraban finalizando su relación.

"Como yo sabía que iba a venir y qué seguramente me iban a hablar de esto, me tomé el tiempo de buscar estos vouchers del champú que dices que nunca te compre, que dices que costa S/150. No, me costó casi S/500, mira. Y sí te lo compré la primera vez. La segunda vez que me lo pediste ya no te lo compre porque estábamos terminando, no te pases, cómpratelo tú", comentó.

Asimismo, le pidió a la modelo que hablara con la verdad sobre esos temas y aseguró contar los vouchers de compra de aquellos detalles que le brindó durante su relación. "Samantha, que te vaya bien, de verdad. Estudia actuación que lo haces increíble. Nunca había conocido a una persona tan mitómana como tú o quieres que enseñe todos los vouchers , no te pases", sentenció.

