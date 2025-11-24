HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón explica el supuesto conflicto entre su hermana y Jesús Barco: "Ella es un poquito tosquita"

Samahara Lobatón le restó importancia a la supuesta "pelea" entre Melissa Lobatón y Jesús Barco. La influencer aclaró que mantienen una relación de amigos con el futbolista.

Samahara Lobatón aclara supuesta mala relación entre su hermana y Jesús Barco. Foto / Composición: LR
Samahara Lobatón aclara supuesta mala relación entre su hermana y Jesús Barco. Foto / Composición: LR

Samahara Lobatón se presentó en un conocido programa matutino para poner fin a las especulaciones sobre una supuesta mala relación entre su hermana, Melissa Lobatón, y Jesús Barco. Esto surgió luego de que varios usuarios en redes sociales asociaran el aparente mal trato entre ambos como una consecuencia del rompimiento entre Melissa Klug y el futbolista.

Tras la polémica, Samahara se pronunció y explicó que su hermana "es un poquito tosquita". Por ello, no midió el efecto que podría generar su respuesta hacía Barco, especialmente porque en ese momento se encontraba en un live en TikTok. De esta manera, la novia de Bryan Torres le restó importancia a la supuesta falta de respeto hacia el padre de su última hermana.

PUEDES VER: Hija de Melissa Klug discute con Jesús Barco por su gripe y le exige que se vaya de su habitación: 'Vete, por favor'

Samahara Lobatón da detalles sobre pelea entre su hermana y Jesús Barco

Samahara Lobatón apareció en la última edición de 'América hoy' y reveló: "Mi hermanita es un poquito tosquita. Ella es así. Estábamos haciendo batallas en TikTok, (Jesús Barco) estaba como pan que no se vende, estaba dando vueltas y vueltas y quería entrar al live y no podía. Como estaba agripado y mi hermana tiene las defensas bajas, entonces mi hermana le dijo 'Jesús, lárgate de mi cuarto, me vas a contagiar", comentó.

Ante la consulta de Janet Barboza sobre si la acción de su hermana puede ser considerada una falta de respeto hacia su padrastro, Samahara trató de justificarla. "Ellos se tratan así. Nosotros tenemos una relación de amigos con Jesús, nos llevamos súper bien, estamos siempre en la chacota", explicó.

PUEDES VER: Canchita Centeno, mejor amiga de Melissa Klug, revela si la empresaria volvió con Jesús Barco: 'Es un tema complicado'

¿Qué pasó entre Melissa Lobatón y Jesús Barco?

En redes sociales, se virilizó un clip en el que se le escucha discutir a Melissa Lobatón y Jesús Barco. En el video, se observa cómo el futbolista ingresa a la habitación de la influencer, quien inmediatamente le pidió que se retire de su habitación porque presentaba síntomas de gripe.

"Jesús, ¿puedes irte, por favor, de mi cuarto porque estas con la peste", se le escucha decir seria a la hija de Melissa Klug. Aunque el futbolista trató de defenderse asegurando que se trataba de una simple alergia, la joven insistió: "Vete, por favor, vete. Esta todo reventado. Eso es gripe. Vete, por favor, no te soporto".

