Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus en Barranco
Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus en Barranco     
Samahara Lobatón defiende a Jesús Barco tras el ampay que arruinó su relación con Melissa Klug: “Estuvo en el lugar equivocado”

“Estuvo en el lugar equivocado”, expresó Samahara Lobatón, quien sorprendió con sus declaraciones sobre Jesús Barco y lo respaldó tras las imágenes en las que aparece rodeado de mujeres y amigos en una piscina.

Samahara Lobatón expresó públicamente la excelente relación amical que tiene con Jesús Barco. Foto: Composición LR/Instagram.
Samahara Lobatón expresó públicamente la excelente relación amical que tiene con Jesús Barco. Foto: Composición LR/Instagram.

Samahara Lobatón habló por primera vez sobre el ampay que protagonizó Jesús Barco y que provocó el fin de su relación con su madre, Melissa Klug, tras cinco años juntos. La exchica reality aseguró que el futbolista es “un buen chico” pese a las imágenes en la que se le ve rodeado de mujeres junto a sus amigos en una piscina de Huánuco.

“Jesús (Barco) estuvo en el lugar equivocado. Yo he hablado muchísimo con él, le dije todo lo que pienso al respecto. A pesar de que yo recién había dado a luz, conversamos. Eso no quita que sea una excelente persona, yo lo quiero mucho”, declaró la influencer.

CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Samahara Lobatón explica el supuesto conflicto entre su hermana y Jesús Barco: 'Ella es un poquito tosquita'

¿Melissa Klug y Jesus Barco se reconciliarán? Esto dijo Samahara Lobatón

Samahara Lobatón, de 24 años y madre de tres hijos, también se refirió sobre la posible reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco, luego de que fueran captados paseando juntos en un centro comercial. Ante ello, afirmó que su madre hablara pronto sobre su situación sentimental. “Mi mamá en algún momento hablará sobre sus cosas”, expresó.

Además, comentó el video en el que su hermana Melissa Lobatón Klug aparece discutiendo con Jesús Barco y le pide que se retire de su habitación porque no lo soporta. “Es que mi hermana es un poquito tosquita, él estaba dando vueltas y quería entrar en el live y le dijeron eso. Es que la relación con él siempre es con chacota”, sostuvo Samahara.

PUEDES VER: Samahara Lobatón festeja su cumpleaños hasta horas de la noche, pero Serenazgo llega a su condominio

Samahara y la 'prueba' de fidelidad que le hace Bryan Torres cuando sale a trabajar

Samahara Lobatón también habló de su pareja y padre de sus dos hijos, Bryan Torres. Señaló que el salsero le demuestra que no le está fallando en la relación, pues cuando sale a trabajar a las discotecas le hace videollamadas constantemente.  

“En cuanto al Bryan, él está advertido. Por ejemplo, en el aniversario de su orquesta estuvo en un box junto a otros compañeros y me hacía videollamadas; además, soy amiga de algunas de las parejas”, contó

“No pongo las manos al fuego por él porque nadie sabe qué puede pasar; pero yo me echo a dormir tranquila, creo en él... así como mi mamá cree en Jesús, como dije, estuvo en el lugar equivocado”, declaró la influencer.

Samahara Lobatón explica el supuesto conflicto entre su hermana y Jesús Barco: "Ella es un poquito tosquita"

Samahara Lobatón explica el supuesto conflicto entre su hermana y Jesús Barco: "Ella es un poquito tosquita"

Samahara Lobatón festeja su cumpleaños hasta horas de la noche, pero Serenazgo llega a su condominio

Samahara Lobatón festeja su cumpleaños hasta horas de la noche, pero Serenazgo llega a su condominio

Samahara Lobatón revela que su último hijo con Bryan Torres estuvo 6 días en UCI tras nacer prematuramente: "'Chino', has sido valiente"

Samahara Lobatón revela que su último hijo con Bryan Torres estuvo 6 días en UCI tras nacer prematuramente: "'Chino', has sido valiente"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: "Va a tener mi respeto siempre"

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: "Va a tener mi respeto siempre"

Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: "Me siento afortunada"

Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: "Me siento afortunada"

Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: "Es una mentira"

Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: "Es una mentira"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: "Habemus vacaciones"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: "Habemus vacaciones"

