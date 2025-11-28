Samahara Lobatón habló por primera vez sobre el ampay que protagonizó Jesús Barco y que provocó el fin de su relación con su madre, Melissa Klug, tras cinco años juntos. La exchica reality aseguró que el futbolista es “un buen chico” pese a las imágenes en la que se le ve rodeado de mujeres junto a sus amigos en una piscina de Huánuco.

“Jesús (Barco) estuvo en el lugar equivocado. Yo he hablado muchísimo con él, le dije todo lo que pienso al respecto. A pesar de que yo recién había dado a luz, conversamos. Eso no quita que sea una excelente persona, yo lo quiero mucho”, declaró la influencer.

¿Melissa Klug y Jesus Barco se reconciliarán? Esto dijo Samahara Lobatón

Samahara Lobatón, de 24 años y madre de tres hijos, también se refirió sobre la posible reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco, luego de que fueran captados paseando juntos en un centro comercial. Ante ello, afirmó que su madre hablara pronto sobre su situación sentimental. “Mi mamá en algún momento hablará sobre sus cosas”, expresó.

Además, comentó el video en el que su hermana Melissa Lobatón Klug aparece discutiendo con Jesús Barco y le pide que se retire de su habitación porque no lo soporta. “Es que mi hermana es un poquito tosquita, él estaba dando vueltas y quería entrar en el live y le dijeron eso. Es que la relación con él siempre es con chacota”, sostuvo Samahara.

Samahara y la ‘prueba’ de fidelidad que le hace Bryan Torres cuando sale a trabajar

Samahara Lobatón también habló de su pareja y padre de sus dos hijos, Bryan Torres. Señaló que el salsero le demuestra que no le está fallando en la relación, pues cuando sale a trabajar a las discotecas le hace videollamadas constantemente.

“En cuanto al Bryan, él está advertido. Por ejemplo, en el aniversario de su orquesta estuvo en un box junto a otros compañeros y me hacía videollamadas; además, soy amiga de algunas de las parejas”, contó

“No pongo las manos al fuego por él porque nadie sabe qué puede pasar; pero yo me echo a dormir tranquila, creo en él... así como mi mamá cree en Jesús, como dije, estuvo en el lugar equivocado”, declaró la influencer.