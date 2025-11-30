HOYSuscripcion LR Focus

María Pía Copello deja en suspenso su futuro en “Mande Quien Mande”: “Es posible, sí… vamos a ver”

La conductora celebró junto a La Bella Luz, habló sobre los retos que evalúa para el próximo año y recordó con humor su reciente duelo de baile con Magaly Medina.


Copello afirmó que vienen decisiones importantes en su carrera para el 2026. Créditos: composición LR.
En el aniversario de La Bella Luz, María Pía Copello no solo se robó miradas con su carisma y un atuendo confeccionado especialmente para la ocasión. La conductora soltó una frase que encendió las alertas sobre su futuro televisivo: su continuidad en "Mande Quien Mande" todavía no está asegurada.

Consultada por su renovación, Pía dejó una respuesta abierta que genera expectativas: “Es posible, sí… vamos a ver". Con ello, alimenta los rumores de cambios en la programación del próximo año.

Aunque no quiso dar mayores detalles, confirmó que vienen decisiones importantes en su carrera: “Se vienen bastantes cosas, pero todavía no puedo contarles. Cuando se definan, podré hablar sobre mi renovación de contrato y lo que voy a emprender el próximo año. Espero que las cosas se aclaren un poquito más.”

Presente en el aniversario de La Bella Luz

Pese al misterio laboral, Copello se mostró encantada de ser la madrina del evento de La Bella Luz. Contó que no podía rechazar la invitación: “Ellos han sido parte de mi programa durante mucho tiempo. Me da gusto que las orquestas sigan adelante, dan trabajo y la gente es feliz escuchándolas. ¿Cómo no iba a estar acá?”

También aprovechó el momento de gloria para referirse al reciente duelo de baile con Magaly Medina: “Me gana, es lo peor. Todas las redes sociales voten por ella y no por mí, no importa”, declaró entre risas, dejando claro que aunque aceptó el reto con buen ánimo, no estaba conforme con el veredicto digital

Con un look que según contó le recordaba su “época infantil”, la conductora no dejó de repartir cariño y buenos deseos a La Bella Luz: “Que todo sea éxito, que todo sea felicidad, que sigan llevando su música a todos los rincones del país… y que me sigan contratando como madrina”, finalizó.

