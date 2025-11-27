La Bella Luz celebra 31 años en el Parque Lloque Yupanqui este sábado 29 de noviembre, con artistas invitados y la presencia de María Pía Copello y Magaly Medina.

Este sábado 29 de noviembre, La Bella Luz celebrará sus 31 años de trayectoria en el Parque Lloque Yupanqui. Además de los artistas invitados que acompañarán a la orquesta, el plato fuerte será, sin lugar a duda, la presencia de María Pía Copello y Magaly Medina, quienes en más de una ocasión han expresado su gusto por las canciones y vestuarios de la orquesta.

En su programa del miércoles 26 de noviembre, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ fue la encargada de confirmar su presencia en el Parque Lloque Yupanqui, donde se verá la cara con María Pía Copello. Ambas sorprenderán al subir al escenario y bailar las pegajosas canciones de La Bella Luz. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/39.

Magaly Medina amadrinará a La Bella Luz



Magaly Medina tuvo como invitados de su programa a la delantera de La Bella Luz. La presentadora de ATV reveló que será la madrina de la orquesta por sus 31 años. Además, contó que lucirá dos vestuarios que lucirá en el Parque Lloque Yupanqui, ubicado en la Av. Universitaria, cruce con la Av. Naranjal, en Los Olivos.

La popular ‘Urraca’ prometió lucir los dos vestuarios que le regalaron los de La Bella Luz y bromeó con la supuesta incomodidad de su esposo, el notario Alfredo Zambrano. Asimismo, Medina reveló que María Pía Copello también bailará y hasta cantará en el aniversario. Al parecer, la conductora de ‘Mande quien mande’ interpretará ‘Niña tonta’.

La Bella Luz tirará la casa por la ventana por su aniversario



José Burga, mejor conocido como Josesito, animador de La Bella Luz, aprovechó las cámaras para invitar al público a asistir al Parque Lloque Yupanqui, donde la orquesta tocará sus temas más emblemáticos como ‘Mix chelero’, ‘Disjockey’, ‘Senderito’, ‘Ojitos mentirosos’, ‘En vida’, ‘Coqueta’, ‘Adoro’ y ‘La suegrita’, uno de sus últimos éxitos.

Josesito también se mostró emocionado al contar que pronto realizarán una gira por Europa, donde fans de la comunidad peruana los espera para disfrutar de la cumbia peruana.

